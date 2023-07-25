Также нижняя палата парламента одобрила закон, который запрещает выезд из страны призывников со дня направления повестки

25 июля 2023, 19:46, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru

Госдума приняла поправку о повышении возраста срочной службы с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года. Как сообщает ТАСС, депутаты также отклонили поправки о поэтапном увеличении нижней и верхней границ призывного возраста до уровня 21 год – 30 лет.

Поправку ко второму чтению законопроекта о повышении верхней границы призывного возраста внес депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. Согласно ей, призывной возраст в 2024 году должен был составить от 19 до 28 лет, в 2025 году – от 20 до 29 лет, а в 2026 году – от 21 года до 30 лет.

Вместо этого нижняя палата парламента приняла поправку, по которой призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 года будет составлять от 18 до 30 лет.

Госдума также приняла закон о запрете выезда из России призывников со дня направления повестки. Изменения вносят в закон, который формирует единый реестр воинского учета.