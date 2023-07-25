Госдума приняла поправку о повышении возраста срочной службы с 18 до 30 лет
Также нижняя палата парламента одобрила закон, который запрещает выезд из страны призывников со дня направления повестки
25 июля 2023, 19:46, ИА Амител
Госдума приняла поправку о повышении возраста срочной службы с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года. Как сообщает ТАСС, депутаты также отклонили поправки о поэтапном увеличении нижней и верхней границ призывного возраста до уровня 21 год – 30 лет.
Поправку ко второму чтению законопроекта о повышении верхней границы призывного возраста внес депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. Согласно ей, призывной возраст в 2024 году должен был составить от 19 до 28 лет, в 2025 году – от 20 до 29 лет, а в 2026 году – от 21 года до 30 лет.
Вместо этого нижняя палата парламента приняла поправку, по которой призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 года будет составлять от 18 до 30 лет.
Госдума также приняла закон о запрете выезда из России призывников со дня направления повестки. Изменения вносят в закон, который формирует единый реестр воинского учета.
20:04:11 25-07-2023
Ядро в ведро.
20:05:24 25-07-2023
амик, пролейте свет на отсутствие горячей воды. в Октябрьском районе. Третья неделя пошла как бы, писали, что не более 10 дней , где информацию найти?
20:48:07 25-07-2023
Гость (20:05:24 25-07-2023) амик, пролейте свет на отсутствие горячей воды. в Октябрьск... Сайт администрации не знаком?
22:22:03 25-07-2023
Гость (20:05:24 25-07-2023) амик, пролейте свет на отсутствие горячей воды. в Октябрьск... Надоели всем со своей горячей водой, мойтесь холодной. Нет до вам дела.
20:53:13 25-07-2023
На три года увеличили, а как начинали, говорили с 21 года, но решили не заморачиваться просто увеличили срок службы, какая лживая власть.
09:34:19 26-07-2023
Гость (20:53:13 25-07-2023) На три года увеличили, а как начинали, говорили с 21 года, н... Срок службы остался прежним, один год....
14:44:34 26-07-2023
Гость (20:53:13 25-07-2023) На три года увеличили, а как начинали, говорили с 21 года, н... А что изменилось? Просто уклонистам придется на 2 года дольше прятаться, мутить, платить и т.д.
22:36:59 25-07-2023
Але, какая вода?! Дело идете третьей мировой, она там не понадобится