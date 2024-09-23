Картаполов заявил, что этой осенью электронные повестки вручать не будут

Реестр будет работать в тестовом режиме в трех регионах России

23 сентября 2024, 19:20, ИА Амител

Солдаты на построении / Фото: amic.ru

Запуск реестра электронных повесток ожидается с 1 января 2025 года. Как сообщает "Интерфакс", об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, этой осенью призывникам будут выдавать бумажные повестки. Вместе с тем "говорить о смешанном варианте", когда присылаются оба вида повесток, пока нельзя.

"В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, Республика Марий Эл и, по-моему, Сахалин", – сказал Картаполов.

Парламентарий отметил, что сейчас создателям необходимо наработать применения реестра, чтобы с 1 января следующего года он начал функционировать в полном объеме и был передан для эксплуатации Минобороны.

Напомним, что изначально запуск нового сервиса планировался с 1 ноября 2024 года. Осенний призыв в этом году будет идти с 1 октября по 31 декабря.