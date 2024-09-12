Правда ли, что в России хотят ввести всеобщий призыв на службу в армии?

Даже те, у кого есть проблемы со здоровьем, могут принести пользу стране, убежден глава СПЧ

12 сентября 2024, 10:15, ИА Амител

Призывники на плацу / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В социальных сетях разгорелись жаркие споры, после того как председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил вернуть всеобщий призыв в армию. По его мнению, ряды военнослужащих должны пополнить даже те, у кого есть проблемы со здоровьем. Правда ли, что в России начнется поголовный призыв, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".

В России хотят вернуть всеобщий призыв в армию?

С инициативой ввести всеобщий призыв в армию вне зависимости от состояния здоровья 11 сентября выступил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он подчеркнул, что сейчас на службу попадает только треть молодых людей. Однако те, у кого есть проблемы со здоровьем, могли бы тоже принести пользу, например, в тыловых службах писарями или поварами.

"Каждый молодой человек независимо от здоровья должен пройти через армию, потому что мир находится в состоянии долгой войны", – заявил Фадеев, выступая на Белгородском юридическом форуме.

При этом Фадеев уточнил, что не призывает к всеобщей мобилизации и поголовной отправке на фронт.

Кто сейчас подлежит призыву в армию?

В России на срочную военную службу сейчас призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет с хорошим или удовлетворительным состоянием здоровья – категория "А" (полностью годен) и "Б" (годен с незначительными ограничениями). Те, у кого выявляются серьезные проблемы со здоровьем, получают отсрочку или освобождение: категория "В" – годен только в военное время, "Г" – временная отсрочка на полгода или год, и "Д" – освобождение от службы по состоянию здоровья с получением военного билета.