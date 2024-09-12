Правда ли, что в России хотят ввести всеобщий призыв на службу в армии?
Даже те, у кого есть проблемы со здоровьем, могут принести пользу стране, убежден глава СПЧ
12 сентября 2024, 10:15, ИА Амител
В социальных сетях разгорелись жаркие споры, после того как председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил вернуть всеобщий призыв в армию. По его мнению, ряды военнослужащих должны пополнить даже те, у кого есть проблемы со здоровьем. Правда ли, что в России начнется поголовный призыв, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".
В России хотят вернуть всеобщий призыв в армию?
С инициативой ввести всеобщий призыв в армию вне зависимости от состояния здоровья 11 сентября выступил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он подчеркнул, что сейчас на службу попадает только треть молодых людей. Однако те, у кого есть проблемы со здоровьем, могли бы тоже принести пользу, например, в тыловых службах писарями или поварами.
"Каждый молодой человек независимо от здоровья должен пройти через армию, потому что мир находится в состоянии долгой войны", – заявил Фадеев, выступая на Белгородском юридическом форуме.
При этом Фадеев уточнил, что не призывает к всеобщей мобилизации и поголовной отправке на фронт.
Кто сейчас подлежит призыву в армию?
В России на срочную военную службу сейчас призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет с хорошим или удовлетворительным состоянием здоровья – категория "А" (полностью годен) и "Б" (годен с незначительными ограничениями). Те, у кого выявляются серьезные проблемы со здоровьем, получают отсрочку или освобождение: категория "В" – годен только в военное время, "Г" – временная отсрочка на полгода или год, и "Д" – освобождение от службы по состоянию здоровья с получением военного билета.
10:49:36 12-09-2024
Безусловно, но глава СПЧ должен начать со своей семьи, стать примером и послужить примером для всех социальных слоев
11:10:12 12-09-2024
А мир точно знает, что он в состоянии долгой войны?
11:21:33 12-09-2024
Гость (11:10:12 12-09-2024) А мир точно знает, что он в состоянии долгой войны?... Мир - это короткий промежуток между войнами.
12:07:00 12-09-2024
Даже те, у кого есть проблемы со здоровьем --- очень плохая новость. Намекает, что что-то идет сильно не так
12:13:45 12-09-2024
Самого Фадеева не затянуть на подписание контракта
12:34:48 12-09-2024
Первым отправить сына Медведева! А ещё шамана, пусть расскажет о ношении белья в стиле коммандос однополчанам с неназываемых республик
12:48:12 12-09-2024
Пойти и сдохнуть на войне за то, что бы сынуля какого-то чиновника продолжал наслаждаться жизнью за границей.
12:59:00 12-09-2024
И это предлагает руководитель Совета по Правам Человека.О каких правах ,в таком случае,можно вести речь,если предлагается всех ,одним скопом,включая больных , заставить служить в армии?Типа испытания-выживут ,не выживут?Сам то ,когда-нибудь нюхал эту армию?Я бы таких инициаторов -новаторов,для начала,отправлял на линию соприкосновения воевать в боевых частях.Чтобы решения и предложения носили умный адекватный характер ,а не подобный абсурд.
13:38:51 12-09-2024
Афиноген (12:59:00 12-09-2024) И это предлагает руководитель Совета по Правам Человека.О ка... Так все мы, как говорится, знаем того Человека. Все логично.
13:38:23 12-09-2024
"Скептики скажут: как же, вы опять хотите пушки вместо масла!" А кого это господин хороший имеет в виду? Кто эти "вы", которые "опять"? Само выражение родом из колыбели наших вражин - США. А популяризовали его в нацисткой Германии... Так он кого считает своим предшественником?
13:39:05 12-09-2024
Глупо в армию брать всех подряд. Чтобы воевать, мало иметь мужество и храбрость, нужно действительно иметь крепкое здоровье. Своих сыночков спрятали за границей, а простой народ не жалко.
13:45:02 12-09-2024
Ну армия не армия а какие сборы бы устраивали всем, чтоб в случае чего человек бы не умереть если интернет отключат, а то молодежь и костер то не вся знает как развести. Дочь с компанией поехали отдыхать, так парни шашлык не смогли пожарить, в итоге в доме на сковороде жарили мясо.
Не плохо бы было в сколу вернуть НВП, хоть с воздушки бы стрелять научили.
15:31:38 12-09-2024
Гость (13:45:02 12-09-2024)Дочь с компанией поехали отдыхать, так парни шашлык не смогли пожарить Не успели просто, не до шашлыков было
14:02:42 12-09-2024
вон сколько много новых граждан, пусть они то и идут, бородачей уже большинство по улицам бродят. Болтаются без дела. вот им туда и дорога,пусть зарабатывают право жить на новой родине. А то налоги не платят , а всеми благами и социалкой пользуются.
14:29:37 12-09-2024
Бери валера берданку и в окоп, и оттуда продвигай такие идеи! вытащи холеную ж из теплого московского кресла
16:07:38 12-09-2024
Популист. Всё равно степень негодности разная, нужна медкомиссия, нужен новый перечень заболеваний. Или хочет взять в армию реальных психов? Или с недержанием? Безруких? Безногих? На ИВЛ? На гемодиализе ежедневном?
16:14:08 12-09-2024
интересно,а призывников без рук и ног в какие войска он планирует определить,да и любопытно посмотреть на командиров в которые отправят глухо-немых и слепых