Карту временных укрытий опубликовали для жителей Новосибирска

Известно, что в городе их свыше четырех тысяч, большая часть – в подвалах домов

24 октября 2024, 12:45, ИА Амител

Подвал / Фото: unsplash.com/ Jonas Jaeken

Обозначения временных укрытий в Новосибирске появились на онлайн-карте. По данным 2ГИС, в городе числится 4055 убежищ.

Согласно данным сервиса, большая их часть – это подвальные помещения многоквартирных домов. Станции метро как убежища не отмечены.

Ранее на карту системы "Мой Новосибирск" добавили адреса пунктов временного размещения при ЧС, сборных эвакуационных пунктов, а также точек выдачи средств индивидуальной защиты.