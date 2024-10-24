Карту временных укрытий опубликовали для жителей Новосибирска
Известно, что в городе их свыше четырех тысяч, большая часть – в подвалах домов
24 октября 2024, 12:45, ИА Амител
Подвал / Фото: unsplash.com/ Jonas Jaeken
Обозначения временных укрытий в Новосибирске появились на онлайн-карте. По данным 2ГИС, в городе числится 4055 убежищ.
Согласно данным сервиса, большая их часть – это подвальные помещения многоквартирных домов. Станции метро как убежища не отмечены.
Ранее на карту системы "Мой Новосибирск" добавили адреса пунктов временного размещения при ЧС, сборных эвакуационных пунктов, а также точек выдачи средств индивидуальной защиты.
12:51:47 24-10-2024
А у нас?
20:17:37 24-10-2024
Гость (12:51:47 24-10-2024) А у нас?... А у нас в квартире газ!
12:54:52 24-10-2024
Наши когда опубликуют? Или нечего?
14:20:15 24-10-2024
От кого прятаться-то собрались?
14:28:05 24-10-2024
надо в оффлайн скачать, а то вдруг связь вырубят
17:49:38 24-10-2024
новость, что если че, срочно до Н-ска в укрытие? где они в нашем городе?