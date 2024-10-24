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Карту временных укрытий опубликовали для жителей Новосибирска

Известно, что в городе их свыше четырех тысяч, большая часть – в подвалах домов

24 октября 2024, 12:45, ИА Амител

Подвал / Фото: unsplash.com/ Jonas Jaeken
Подвал / Фото: unsplash.com/ Jonas Jaeken

Обозначения временных укрытий в Новосибирске появились на онлайн-карте. По данным 2ГИС, в городе числится 4055 убежищ.

Согласно данным сервиса, большая их часть – это подвальные помещения многоквартирных домов. Станции метро как убежища не отмечены.

Ранее на карту системы "Мой Новосибирск" добавили адреса пунктов временного размещения при ЧС, сборных эвакуационных пунктов, а также точек выдачи средств индивидуальной защиты.

Новосибирская область

Комментарии 6

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Гость

12:51:47 24-10-2024

А у нас?

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Гость

20:17:37 24-10-2024

Гость (12:51:47 24-10-2024) А у нас?... А у нас в квартире газ!

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Гость

12:54:52 24-10-2024

Наши когда опубликуют? Или нечего?

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Гость

14:20:15 24-10-2024

От кого прятаться-то собрались?

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гость

14:28:05 24-10-2024

надо в оффлайн скачать, а то вдруг связь вырубят

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Гость

17:49:38 24-10-2024

новость, что если че, срочно до Н-ска в укрытие? где они в нашем городе?

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