Карты "Мир" планируют вывести в пять-шесть новых стран

О каких именно странах идет речь, в ЦБ не уточнили

03 июля 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Банк России планирует вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран в 2023 году, рассказала "Известиям" директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

По ее словам, ситуация от страны к стране разная, так как некоторые опасаются вторичных мер и санкционной политики, "но есть и такие, кто готов к сотрудничеству и не боится об этом говорить".

"Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта "Мир". В наших планах – вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран в 2023 году", – сказала чиновница, не уточнив, о каким именно странах идет речь.

Рынок при этом самостоятельно двигается в данном направлении, добавила она. Так, Турция уже имеет возможность принимать карты "Мир", и они активно внедряются на Кубу. Кроме того, идет активное развитие использования СБП для международных расчетов, но пока доступны только переводы из России за границу.