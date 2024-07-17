В Китае захотели разрешить пользоваться картами "Мир"

Посол Чжан Ханьхуэй рассказал, что власти республики продолжают улучшать условия для иностранных туристов

17 июля 2024, 07:44, ИА Амител

Великая китайская стена / Фото: unsplash.com

Россия и Китай изучают возможность сотрудничества по платежной системе "Мир", сообщил "Известиям" посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

По его словам, с января по май в Китай приехало свыше 12 млн иностранных туристов. И власти республики продолжают улучшать условия их передвижения, чтобы привлечь еще больше путешественников – например, позволяют привязывать зарубежные банковские карты к китайским платежным сервисам и использовать все больше иностранных электронных кошельков.

На сегодня карты "Мир", помимо России, полноценно действуют в четырех странах. Это Абхазия, Белоруссия, Куба и Южная Осетия.

С ограничениями ими также можно пользоваться в Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Лаосе, Молдавии, Таджикистане, Мьянме и на Мальдивах.