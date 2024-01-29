Карты "Мир" заработают в Мьянме
Случится это уже в следующем месяце
29 января 2024, 07:31, ИА Амител
Пейзаж в Мьянме / Фото: unsplash.com
Карты "Мир" с 20 февраля заработают в Мьянме, сказал министр инвестиций и внешнеэкономических связей страны Кан Зо на форуме "Россия" в Москве.
По его словам, ими смогут воспользоваться как туристы, так и инвесторы: "Очень легко будет проводить платежи", – цитирует его ТАСС.
Мьянма находится в западной части полуострова Индокитай. Граничит с Бангладеш, Индией, Китаем, Лаосом и Таиландом. Население – 53,3 млн человек.
08:34:53 29-01-2024
Вот счастья то привалило.
09:10:41 29-01-2024
53 млн человек, это больше чем Украина. И санкций не боится. Офигеть
09:22:50 29-01-2024
Гость (09:10:41 29-01-2024) 53 млн человек, это больше чем Украина. И санкций не боится.... Она своё уже отбоялась ...
11:48:24 29-01-2024
Картой в Мьянме турист будет пользоваться только в двух случаях : 1) он дебил, 2) у него украли/закончилась валютная наличка. Объясню первый случай: наличные доллары меняют пр курсу 1:3500, при снятии с карты/расчётах по карте курс 1:2100. То есть обменяв "бумажку" в $100, турист получит 350 000 местных денег, а сняв с карты номинал в $100 получит только 210 000!