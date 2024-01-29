Карты "Мир" заработают в Мьянме

Случится это уже в следующем месяце

29 января 2024, 07:31, ИА Амител

Пейзаж в Мьянме / Фото: unsplash.com

Карты "Мир" с 20 февраля заработают в Мьянме, сказал министр инвестиций и внешнеэкономических связей страны Кан Зо на форуме "Россия" в Москве.

По его словам, ими смогут воспользоваться как туристы, так и инвесторы: "Очень легко будет проводить платежи", – цитирует его ТАСС.

Мьянма находится в западной части полуострова Индокитай. Граничит с Бангладеш, Индией, Китаем, Лаосом и Таиландом. Население – 53,3 млн человек.