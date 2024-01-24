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Сибиряки смогут прямыми рейсами улететь на отдых в Бодрум

Полеты будет выполнять крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air

24 января 2024, 06:30, ИА Амител

Отдых в Турции / Фото: unsplash.com
Отдых в Турции / Фото: unsplash.com

Прямые чартерные рейсы из Новосибирска в Бодрум запустит с 2 мая ANEX Tour, сообщила amic.ru директор туроператора "Охота" Наталья Белоусова. Летняя полетная программа в этот турецкий город продлится по 22 сентября.

Продолжительность туров составит 11 ночей, время в полете – 6,5 часа. Путевки уже выставлены в системе бронирования туроператора.

"Сейчас туристов больше интересуют ближайшие туры в Таиланд, которые доступны с вылетом из Барнаула в феврале. Путевки в Турцию на лето только начинают бронировать. Что касается Бодрума, по нему мы отмечаем активность со стороны жителей Алтайского края. Люди интересуются стоимостью отдыха, и чем отпуск в Бодруме будет отличаться от Анталийского побережья", – рассказывает Наталья Белоусова.

Новосибирская область Туризм авиаперевозки Турция

Комментарии 12

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Гость

08:01:07 24-01-2024

Путевки уже выставлены в системе бронирования туроператора- ссылка есть?

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Гость

09:38:22 24-01-2024

Опять из Нска, жутко неудобно

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Гость

10:27:34 24-01-2024

Гость (09:38:22 24-01-2024) Опять из Нска, жутко неудобно... Неудобно - сиди дома!

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Гость

15:51:53 24-01-2024

Гость (10:27:34 24-01-2024) Неудобно - сиди дома!... Да я уж без сопливых разберусь что делать. И в Турцию летал в прошлом году не из вонючего нска, до которого 5 часов тащиться и еще 6 лететь до Турции, а из Адлера. Прямой из Барнаула туда, а там почти рядом до Турции, устать не успеваешь, еще и в Сочах 3 дня провел, замечательно.

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Гость

10:30:57 24-01-2024

Мне нравится с Новосиба летать.

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Гость

10:56:47 24-01-2024

Гость (10:30:57 24-01-2024) Мне нравится с Новосиба летать.... И Азуром.

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Гость

11:37:55 24-01-2024

Гость (10:56:47 24-01-2024) И Азуром.... ну... двоякое мнение + обслуживание, еда, экипаж - Старый, но обновленный самолет. все лучше чем Победа)))

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Гость

13:13:57 24-01-2024

Гость (11:37:55 24-01-2024) ну... двоякое мнение + обслуживание, еда, экипаж - Старый,... А чем плоха победа? Регулярно сталкиваюсь с негативом в их адрес. Сколько раз летаю — постоянно радовали. Новые самолёты, ЧИСТЕЙШИЕ тубзики, чёткое соблюдение графика. Осенью так нахаляву перепало лучшее место — у аварийки. Вот что НЕ нравится — это летать с шарика. Вот не люблю этот аэропорт, и всё тут.

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Гость

16:02:16 24-01-2024

Гость (13:13:57 24-01-2024) Гость (11:37:55 24-01-2024) ну... двоякое мнение + об... Победа абсолютно нормальна, летал ею много раз, никаких проблем.

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Гость

17:30:27 24-01-2024

Гость (16:02:16 24-01-2024) Победа абсолютно нормальна, летал ею много раз, никаких проб... Вот именно, куда лучше уральских.

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Гость

15:32:09 25-01-2024

Гость (13:13:57 24-01-2024) Гость (11:37:55 24-01-2024) ну... двоякое мнение + об... Не откидывающиеся кресла, нет карманов в спинке сидения, дубильные требования к ручной клади

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Гость

16:01:28 24-01-2024

Гость (10:30:57 24-01-2024) Мне нравится с Новосиба летать.... Только откровенно недалеким может нравиться увеличение времени на дорогу почти в 2 раза.

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