Десятимесячный ребенок отравился электронной сигаретой в Подмосковье

Малыш вдохнул пар лишь один раз, после чего у него начались судороги

29 апреля 2025, 07:14, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В подмосковном городе Орехово-Зуево возбудили уголовное дело после отравления ребенка электронной сигаретой, сообщили в СК по Московской области.

"Десятимесячный ребенок, находясь дома совместно с родителями, нашел электронную сигарету, вдохнул ее, после чего у него начался кашель и судороги", – говорится в сообщении.

Родители малыша сразу же обратились в больницу, и врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. В настоящее время жизни и здоровью маленького пациента ничего не угрожает.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.