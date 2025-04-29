Десятимесячный ребенок отравился электронной сигаретой в Подмосковье
Малыш вдохнул пар лишь один раз, после чего у него начались судороги
29 апреля 2025, 07:14, ИА Амител
В подмосковном городе Орехово-Зуево возбудили уголовное дело после отравления ребенка электронной сигаретой, сообщили в СК по Московской области.
"Десятимесячный ребенок, находясь дома совместно с родителями, нашел электронную сигарету, вдохнул ее, после чего у него начался кашель и судороги", – говорится в сообщении.
Родители малыша сразу же обратились в больницу, и врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. В настоящее время жизни и здоровью маленького пациента ничего не угрожает.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
08:17:35 29-04-2025
А бывает, младенцы проглатывают детали от Лего...Или падают с табуретки...Но выискать нужно именно про вред никотина ибо установка такая есть от правительства. При этом никто и никогда не доказал вред курения.
10:34:44 29-04-2025
Дюша (08:17:35 29-04-2025) А бывает, младенцы проглатывают детали от Лего...Или падают ... Дюша, ну это не про курение. Это про то, что опасные предметы не нужно дома разбрасывать при наличии маленьких детей.
11:02:55 29-04-2025
Дюша (08:17:35 29-04-2025) А бывает, младенцы проглатывают детали от Лего...Или падают ... Дюша, ты не прав.
12:20:10 29-04-2025
Дюша (08:17:35 29-04-2025) А бывает, младенцы проглатывают детали от Лего...Или падают ... Вред от никотина давно доказан, но вам же хочется читать и видеть только то что вам нравится
17:34:38 29-04-2025
Дюша (08:17:35 29-04-2025) А бывает, младенцы проглатывают детали от Лего...Или падают ... Взрослым людям нужно принимать последствия своих поступков, а не прятать от страха голову в песок и внушать себе «полезность» курева.