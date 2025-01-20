В Сибири младенец попал в реанимацию с отравлением марихуаной

Семью проверяет полиция

20 января 2025, 21:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Кемеровской области младенец попал в реанимацию с отравлением марихуаной, сообщает Shot.

По данным издания, 22-летняя жительница Новокузнецка заметила, что ее 11-месячному сыну стало плохо, и вызвала скорую.

"Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, где ему диагностировали острое отравление марихуаной", – сказано в публикации.

Как выяснилось, младенец проживает не только с матерью, но и с ее родителями – бабушкой и дедушкой. Оказалось, что оба родственника имеют криминальное прошлое: дедушка дважды судим за наркотики и нарушение ПДД, бабушка – трижды за наркотики и однажды за кражу. Мать младенца не имеет судимостей.

23-летний отец ребенка, ранее привлекавшийся за кражу, проживает отдельно и работает поваром в Прокопьевске.