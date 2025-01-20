В Сибири младенец попал в реанимацию с отравлением марихуаной
Семью проверяет полиция
20 января 2025, 21:00, ИА Амител
В Кемеровской области младенец попал в реанимацию с отравлением марихуаной, сообщает Shot.
По данным издания, 22-летняя жительница Новокузнецка заметила, что ее 11-месячному сыну стало плохо, и вызвала скорую.
"Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, где ему диагностировали острое отравление марихуаной", – сказано в публикации.
Как выяснилось, младенец проживает не только с матерью, но и с ее родителями – бабушкой и дедушкой. Оказалось, что оба родственника имеют криминальное прошлое: дедушка дважды судим за наркотики и нарушение ПДД, бабушка – трижды за наркотики и однажды за кражу. Мать младенца не имеет судимостей.
23-летний отец ребенка, ранее привлекавшийся за кражу, проживает отдельно и работает поваром в Прокопьевске.
"Любопытную семейку проверяет полиция", – пишет издание.
21:27:32 20-01-2025
Не того молока выпил
21:49:28 20-01-2025
в принципе не могу понять, как в больнице догадались, что это отравление именно марихуаной? только если в квартире дым висел, когда скорая приезжала. других вариантов догадаться просто нет.
09:17:25 21-01-2025
Элен без ребят (21:49:28 20-01-2025) в принципе не могу понять, как в больнице догадались, что эт... про экспертизу ничего не слышали
21:57:35 20-01-2025
Мрак и ужас
02:18:17 21-01-2025
А как он смог употребить её сам? Видно сильно плакал и кричал, и дед, или бабка накормили, или накурили его, чтоб успокоился. Ябы таких родственников на пожизненное с черный дельфин отправлял, чтоб жизнь сказкой не казалась. Надеюсь судья адекватно вынесет приговор!!!
10:11:10 21-01-2025
Гость (02:18:17 21-01-2025) А как он смог употребить её сам? Видно сильно плакал и крича... приговор?
он же младенец!
11:54:11 21-01-2025
Гость (10:11:10 21-01-2025) приговор?он же младенец!... до 14 лет отложат наказание, пока не субъект
09:43:51 21-01-2025
Цегане скорее всего, у них трава в каждом углу сушится..
10:49:58 21-01-2025
Бред какой-то.