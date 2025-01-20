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В Сибири младенец попал в реанимацию с отравлением марихуаной

Семью проверяет полиция

20 января 2025, 21:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Кемеровской области младенец попал в реанимацию с отравлением марихуаной, сообщает Shot.

По данным издания, 22-летняя жительница Новокузнецка заметила, что ее 11-месячному сыну стало плохо, и вызвала скорую.

"Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, где ему диагностировали острое отравление марихуаной", – сказано в публикации.

Как выяснилось, младенец проживает не только с матерью, но и с ее родителями – бабушкой и дедушкой. Оказалось, что оба родственника имеют криминальное прошлое: дедушка дважды судим за наркотики и нарушение ПДД, бабушка – трижды за наркотики и однажды за кражу. Мать младенца не имеет судимостей.

23-летний отец ребенка, ранее привлекавшийся за кражу, проживает отдельно и работает поваром в Прокопьевске.

"Любопытную семейку проверяет полиция", – пишет издание.

Происшествия дети борьба с наркотиками Кемеровская область Сибирь

Комментарии 9

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Гость

21:27:32 20-01-2025

Не того молока выпил

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Элен без ребят

21:49:28 20-01-2025

в принципе не могу понять, как в больнице догадались, что это отравление именно марихуаной? только если в квартире дым висел, когда скорая приезжала. других вариантов догадаться просто нет.

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Гость

09:17:25 21-01-2025

Элен без ребят (21:49:28 20-01-2025) в принципе не могу понять, как в больнице догадались, что эт... про экспертизу ничего не слышали

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Леха

21:57:35 20-01-2025

Мрак и ужас

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Гость

02:18:17 21-01-2025

А как он смог употребить её сам? Видно сильно плакал и кричал, и дед, или бабка накормили, или накурили его, чтоб успокоился. Ябы таких родственников на пожизненное с черный дельфин отправлял, чтоб жизнь сказкой не казалась. Надеюсь судья адекватно вынесет приговор!!!

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Гость

10:11:10 21-01-2025

Гость (02:18:17 21-01-2025) А как он смог употребить её сам? Видно сильно плакал и крича... приговор?
он же младенец!

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годин

11:54:11 21-01-2025

Гость (10:11:10 21-01-2025) приговор?он же младенец!... до 14 лет отложат наказание, пока не субъект

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гоги

09:43:51 21-01-2025

Цегане скорее всего, у них трава в каждом углу сушится..

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Гость

10:49:58 21-01-2025

Бред какой-то.

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