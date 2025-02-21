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Кастрюля и билеты в театр. О чем мечтают 23 Февраля барнаульские мужчины?

И что на самом деле они получат?

21 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Какие подарки ждут мужчины на День защитника Отечества? А какие подарки получат в итоге? Накануне праздника мы поговорили с барнаульцами о праздновании 23 Февраля.

"Если что-нибудь подарят, буду доволен. Если ничего не подарят, ничего страшного", – рассказал один из жителей города.

Как выяснилось, дорогих подарков мужчины не ждут. Дороже – внимание.

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