Носки, трусы, пена. Сколько на Алтае стоит традиционный подарок мужчинам на 23 Февраля?
В крае "мужской набор" обойдется дешевле, чем в среднем по России
21 февраля 2025, 15:25, ИА Амител
В Алтайском крае традиционный набор вещей, которые дарят мужчинам на 23 Февраля, будет стоить 2025 рублей. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата за январь 2025 года для каждого субъекта РФ.
Для подсчетов взяли трое мужских трусов, три пары носков и пену для бритья.
"В Алтайском крае трусы обойдутся в 951 рубль, за носки придется отдать 346 рублей, а 200 мл пены для бриться стоит 296 рублей. В сумме за все нужно заплатить 1593 рубля", – говорится в исследовании.
В Республике Алтай подарок обойдется гораздо дороже – 2075 рублей. Самая высокая стоимость среди регионов Сибири – в Иркутской области (2300 рублей), а дешевле всего будет стоить в Омской области – 1452 рубля.
Средняя стоимость по России – 1894 рубля (год назад было 1786 рублей).
Дороже всего традиционный мужской набор из носков, трусов и пены для бритья – в Мурманской области (2758 рублей). А в Белгородской области такой "февральский презент" стоит дешевле всего – 1184 рубля.
17:44:16 21-02-2025
Так-то нынче пенка 450 р, плюс турецкий лосьон - 1000 р.
Кассеты фьюжен 5 штук, в районе 2500 р.
Впринципе норм подарок получается.
19:50:20 22-02-2025
23 февраля это день защитника Отечества!
При чем здесь вообще все мужчины, носки и трусы в одну кучу?
О станьте уже со своими подарками! Это ли главное в этом празднике???
21:45:23 22-02-2025
Гость (19:50:20 22-02-2025) 23 февраля это день защитника Отечества!При чем здесь во... 23 февраля - День Советской Армии и Военно-Морского флота. Все остальное от лукавого!