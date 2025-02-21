Носки, трусы, пена. Сколько на Алтае стоит традиционный подарок мужчинам на 23 Февраля?

В крае "мужской набор" обойдется дешевле, чем в среднем по России

21 февраля 2025, 15:25, ИА Амител

Подарки на 23 Февраля / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае традиционный набор вещей, которые дарят мужчинам на 23 Февраля, будет стоить 2025 рублей. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата за январь 2025 года для каждого субъекта РФ.

Для подсчетов взяли трое мужских трусов, три пары носков и пену для бритья.

"В Алтайском крае трусы обойдутся в 951 рубль, за носки придется отдать 346 рублей, а 200 мл пены для бриться стоит 296 рублей. В сумме за все нужно заплатить 1593 рубля", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай подарок обойдется гораздо дороже – 2075 рублей. Самая высокая стоимость среди регионов Сибири – в Иркутской области (2300 рублей), а дешевле всего будет стоить в Омской области – 1452 рубля.

Средняя стоимость по России – 1894 рубля (год назад было 1786 рублей).

Дороже всего традиционный мужской набор из носков, трусов и пены для бритья – в Мурманской области (2758 рублей). А в Белгородской области такой "февральский презент" стоит дешевле всего – 1184 рубля.