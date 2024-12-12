Теплоход "Метеор" победил в голосовании за символ для новой купюры в тысячу рублей

Mash утверждает, что памятник Салавату Юлаеву больше не будут предлагать в качестве дизайна российских банкнот

12 декабря 2024, 17:40, ИА Амител

Теплоход на подводных крыльях "Метеор" / Фото: пресс-служба Банка России

Теплоход "Метеор" победил в голосовании за символ для банкноты 1000 рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, итоги Центробанк подвел в прямом эфире.

Второе место занял казанский Дворец земледельцев, а третье – Саратовский мост через Волгу. Ожидается, что новую купюру покажут публике в конце 2025 года.

Канал отмечает, что из-за голосования в Telegram-пространстве возникли крупные споры. Среди символов предлагался памятник Салавату Юлаеву в Уфе, который стал объектом критики со стороны ряда общественников. В частности, православные активисты хотели христианские символы, а блогеры напоминали о башкирском восстании.

По данным Mash, этот памятник больше не будут рассматривать для дизайна российских банкнот. Единственная лазейка для него – макет с общим планом Уфы, где его можно будет увидеть издалека.