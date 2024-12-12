Теплоход "Метеор" победил в голосовании за символ для новой купюры в тысячу рублей
Mash утверждает, что памятник Салавату Юлаеву больше не будут предлагать в качестве дизайна российских банкнот
12 декабря 2024, 17:40, ИА Амител
Теплоход "Метеор" победил в голосовании за символ для банкноты 1000 рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, итоги Центробанк подвел в прямом эфире.
Второе место занял казанский Дворец земледельцев, а третье – Саратовский мост через Волгу. Ожидается, что новую купюру покажут публике в конце 2025 года.
Канал отмечает, что из-за голосования в Telegram-пространстве возникли крупные споры. Среди символов предлагался памятник Салавату Юлаеву в Уфе, который стал объектом критики со стороны ряда общественников. В частности, православные активисты хотели христианские символы, а блогеры напоминали о башкирском восстании.
По данным Mash, этот памятник больше не будут рассматривать для дизайна российских банкнот. Единственная лазейка для него – макет с общим планом Уфы, где его можно будет увидеть издалека.
20:02:55 12-12-2024
А че не теплоход "Мустай Карим"?
21:10:42 12-12-2024
Когда делать нечего (20:02:55 12-12-2024) А че не теплоход "Мустай Карим"? ... Броненосец потемкин.
Или крейсер Аврора.