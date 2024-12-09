Тысячерублевую купюру в новом дизайне выпустит ЦБ к концу 2025 года

Символы новой банкноты выбирают сами россияне

09 декабря 2024, 13:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Банк России планирует выпустить купюру номиналом в 1 тыс. рублей с новым дизайном в конце 2025 года. За выбор символов для новой банкноты голосуют россияне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Белова.

"Онлайн-голосование за дизайн новой купюры в 1 тыс. руб. пройдет с 29 ноября по 12 декабря. Проголосовать можно будет на сайте ЦБ", – ранее сообщала Эльвира Набиуллина.

Новую купюру планируют презентовать во второй половине 2025 года. Ее итоговый дизайн определит совет директоров регулятора.

Известно, что в перечень для выбора символа на оборотной стороне банкноты вошли 25 достопримечательностей Поволжья.

Ранее ЦБ ввел в обращение новые модернизированные банкноты номиналом тысяча и пять тысяч рублей. При этом тысячная купюра подверглась критике патриотически настроенной общественности и РПЦ. После этого пресс-служба регулятора сообщила, что дизайн новой тысячерублевки доработают.