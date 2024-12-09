Тысячерублевую купюру в новом дизайне выпустит ЦБ к концу 2025 года
Символы новой банкноты выбирают сами россияне
09 декабря 2024, 13:15, ИА Амител
Банк России планирует выпустить купюру номиналом в 1 тыс. рублей с новым дизайном в конце 2025 года. За выбор символов для новой банкноты голосуют россияне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Белова.
"Онлайн-голосование за дизайн новой купюры в 1 тыс. руб. пройдет с 29 ноября по 12 декабря. Проголосовать можно будет на сайте ЦБ", – ранее сообщала Эльвира Набиуллина.
Новую купюру планируют презентовать во второй половине 2025 года. Ее итоговый дизайн определит совет директоров регулятора.
Известно, что в перечень для выбора символа на оборотной стороне банкноты вошли 25 достопримечательностей Поволжья.
Ранее ЦБ ввел в обращение новые модернизированные банкноты номиналом тысяча и пять тысяч рублей. При этом тысячная купюра подверглась критике патриотически настроенной общественности и РПЦ. После этого пресс-служба регулятора сообщила, что дизайн новой тысячерублевки доработают.
13:27:18 09-12-2024
И накой?
13:36:27 09-12-2024
Банк России планирует выпустить купюру номиналом в 1 тыс. рублей с новым дизайном в конце 2025 года////Для чего?
14:12:14 09-12-2024
Гость (13:36:27 09-12-2024) Банк России планирует выпустить купюру номиналом в 1 тыс. ру... отрабатывают новые технологии защиты скорее всего
13:36:51 09-12-2024
просто так новый дизайн? Или подготовка к девальвации?
13:38:41 09-12-2024
а мне старый нравится. особенно когда пачкой-котлетой.
13:56:20 09-12-2024
Все новые деньги похожи на евро, мне это не нравится.
14:21:56 09-12-2024
безнал!!!