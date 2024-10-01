"Катунь 24" вручила телевизионную премию "Наши" выдающимся жителям и компаниям Алтая

Лауреатами стали многодетные родители, общественники, педагоги и покоритель Эвереста

01 октября 2024, 09:45, ИА Амител

Вручение премии "Наши" / Фото: "Катунь 24"

"Катунь 24" вручила награды телевизионной премии "Наши". Победителями стали выдающиеся жители и предприятия региона – многодетные родители, общественники, педагоги, успешные компании. Организаторы подчеркивают, что их истории полны вдохновения, надежды и смелости, а их действия внесли социально значимый вклад в развитие Алтайского края.

Как отметила директор издательского дома "Регион" Ольга Пашаева, именно средства массовой информации должны замечать подвиги жителей, говорить о них, а порой даже "очень громко кричать".

"И подобные форматы – это когда мы громко кричим слова благодарности и благодарим людей, которые спасают жизни, работают врачами, пишут прекрасную музыку, учат наших детей, выигрывают олимпиады и просто живут рядом с нами и спасают людей из огня, просто потому что другой важнее тебя", – сказала Пашаева.

Победителями стали:

номинация "Наши. Дети" – Сергей и Елена Брит, которые родили и воспитывают 13 детей;

номинация "Наши. Золотые" – Алексей и Валентина Климантовы, которые вместе уже 65 лет;

номинация "Наши. Верность" – Иннеса Зацепина, вдова офицера Алексея Кевшенова, которая после смерти супруга на спецоперации организовала проект "Дети героев";

номинация "Наши. Герои" – 18-летний студент Дмитрий Ремнев, который спас из огня троих детей;

номинация "Наши. Семейные реликвии" – директор и основатель Барнаульской классической школы, инициатор проекта "Истории семьи в истории страны" Анна Паутова;

номинация "Наши. Учителя" – Максим и Елена Гринины. Елена стала победителем краевого конкурса "Учитель года Алтая" и всероссийского конкурса "Педагогический дебют 2024". Максим – тренер, мастер спорта международного класса по спортивной аэробике;

номинация "Наши. Знания" – доктор философских наук Андрей Иванов, автор ярких футурологических прогнозов о будущем Сибири;

номинация "Наши. Село" – Петр Смагин, основатель Бочкаревского пивоваренного завода, сделавший село Бочкари местом притяжения жителей Алтая;

номинация "Наши. Аграрии" – заслуженный работник сельского хозяйства РФ Анатолий Иванов, крестьянско-фермерское хозяйство которого стало одним из крупнейших и эффективных сельхозпредприятий в Алтайском крае;

номинация "Наши. Инновации" – алтайская производственная компания "Завод АгроУспех", которая разрабатывает и выпускает уникальную зернопогрузочную и фасовочную технику, а также инновационную технику для сельского хозяйства;

номинация "Наши. Продукты" – природная питьевая вода "Серебряный ключ", которая применяется во врачебной комплексной терапии при урологических заболеваниях;

номинация "Наши. Медицина" – врач-уролог, доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии и андрологии АГМУ Борис Неймарк;

номинация "Наши. Бренд" – компания "Мария-Ра", которая входит в топ-15 крупнейших продовольственных компаний России;

номинация "Наши. Одержимость" – альпинист Константин Симон, покоривший Эверест;

номинация "Наши. Соцсети" – старший механик учебно-тренировочного полигона первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю Руслан Кожемякин. Он продемонстрировал свои навыки на "Сибирской Масленице" в Белокурихе, забравшись на масленичный столб дважды – за 23 и 24 секунды. Ролик с его выступлением собрал в социальных сетях более 1 млн просмотров;

номинация "Наши. Киберспорт" – 11-классник Егор Пеньковский, вошедший в десятку победителей в номинации "Геймификатор" на всероссийском конкурсе "Начни игру";

номинация "Наши. Рыбалка" – кандидат в мастера спорта по рыбной ловле Дарья Гребенкина. Прошлой зимой она завоевала титул чемпионки Алтайского края по ловле рыбы, обойдя десятки мужчин;

номинация "Наши. Драконы" – Федерация гребли на байдарках и каноэ, которая сделала гребной канал местом внимания как барнаульцев, так и всего мира;

номинация "Наши. Музыка" – группа "Комната культуры", которая стала настоящим музыкальным феноменом из Барнаула. Ее хит "Поезда" уже полгода не покидает первых мест чартов.

"Катунь 24" учредила премию "Наши" пять лет назад. О достижениях лауреатов узнает весь Алтайский край, а телеканал проводит прямую трансляцию награждения, чтобы вдохновить жителей региона реальными историями реальных людей.