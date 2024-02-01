Катя Лель заявила, что ушла от мужа из-за проблем с алкоголем

Она добавила, что давала супругу шанс на изменения

01 февраля 2024, 15:20, ИА Амител

Фото из социальных сетей Кати Лель

Певица Катя Лель раскрыла причину своего ухода от мужа Игоря Кузнецова. Подробности она рассказала в одном из интервью.

"Меня много чего не устраивало. И я задала себе вопросы: "Ты спасаешь человека, ты что, мать Тереза?.. У него есть свои пороки, которые мне мешали жить", – сказала Лель.

Она добавила, что, проснувшись однажды утром, поняла, что больше не может так жить. По словам певицы, она давала мужу шанс исправиться, но он им не воспользовался.

Решение о разводе, как заявила Лель, поддержала и ее дочь, которая также страдала от зависимости отца.