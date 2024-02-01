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Катя Лель заявила, что ушла от мужа из-за проблем с алкоголем

Она добавила, что давала супругу шанс на изменения

01 февраля 2024, 15:20, ИА Амител

Фото из социальных сетей Кати Лель
Фото из социальных сетей Кати Лель

Певица Катя Лель раскрыла причину своего ухода от мужа Игоря Кузнецова. Подробности она рассказала в одном из интервью.

"Меня много чего не устраивало. И я задала себе вопросы: "Ты спасаешь человека, ты что, мать Тереза?.. У него есть свои пороки, которые мне мешали жить", – сказала Лель.

Она добавила, что, проснувшись однажды утром, поняла, что больше не может так жить. По словам певицы, она давала мужу шанс исправиться, но он им не воспользовался.

Решение о разводе, как заявила Лель, поддержала и ее дочь, которая также страдала от зависимости отца. 

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Комментарии 3

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Гость

15:22:43 01-02-2024

Столько внимания этой персоне??? Чтоб не забывали???

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Гость

00:35:36 02-02-2024

Гость (15:22:43 01-02-2024) Столько внимания этой персоне??? Чтоб не забывали???... Мы слушаем её песни больше 20 лет и ни капельки не надоело .

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Гость

13:23:37 02-02-2024

Гость (00:35:36 02-02-2024) Мы слушаем её песни больше 20 лет и ни капельки не надоело .... ВЫ имеете ввиду 1 песню, которую ВЫ слушаете 20 лет?

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