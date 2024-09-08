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Кай Метов хочет, чтобы его охраняли 30 телохранителей

Выступление артиста на корпоративе стоит миллион рублей

08 сентября 2024, 16:10, ИА Амител

Кай Метов / Фото: телеграм-канал SHOT
Кай Метов / Фото: телеграм-канал SHOT

Согласно информации телеграм-канала SHOT, певец Кай Метов очень заботится о своей безопасности.

Для концерта на стадионе певец требует предоставить ему около 30 телохранителей, в то время как для выступления в цирке ему достаточно десяти охранников, а на концертной площадке – шести. Кроме того, Метов просит заказчиков организовать для него сопровождение из двух бодигардов.

Отмечается, что выступление певца на корпоративе стоит 1 миллион рублей. В райдере исполнителя не указан алкоголь, а только три литра сока, различные нарезки и фрукты.

музыка Знаменитости

Комментарии 8

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Гость

16:37:34 08-09-2024

Без комментариев)))

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Гость

17:05:17 08-09-2024

Было б чё охранять...

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Гость

17:45:17 08-09-2024

Паранойя? Приближающаяся деменция? Вот до чего доводит позишн намба уан!

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Жив Курилка

18:58:53 08-09-2024

А когда то из каждого кассетника раздавались его песни ...

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Гость

21:21:11 08-09-2024

Жив Курилка (18:58:53 08-09-2024) А когда то из каждого кассетника раздавались его песни ... ... Сумеете написать по куплету хотя бы из десятка его "нетленок" (если вспомните) не гугля?

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Жив Курилка

08:58:56 09-09-2024

Гость (21:21:11 08-09-2024) Сумеете написать по куплету хотя бы из десятка его "нетленок... Я не могу не могу продолжать этот путь
Я так устал и хочу отдохнуть
И звоню тебе - говорю как тебя не видел

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Гость

19:03:29 08-09-2024

-неуловимый кай.
-почему неуловимый?
-кому он нужен?

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Musik

23:19:56 08-09-2024

Ему нравятся крепкие мальчики?
Что ж тут такого...

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