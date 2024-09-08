Кай Метов хочет, чтобы его охраняли 30 телохранителей
Выступление артиста на корпоративе стоит миллион рублей
08 сентября 2024, 16:10, ИА Амител
Кай Метов / Фото: телеграм-канал SHOT
Согласно информации телеграм-канала SHOT, певец Кай Метов очень заботится о своей безопасности.
Для концерта на стадионе певец требует предоставить ему около 30 телохранителей, в то время как для выступления в цирке ему достаточно десяти охранников, а на концертной площадке – шести. Кроме того, Метов просит заказчиков организовать для него сопровождение из двух бодигардов.
Отмечается, что выступление певца на корпоративе стоит 1 миллион рублей. В райдере исполнителя не указан алкоголь, а только три литра сока, различные нарезки и фрукты.
16:37:34 08-09-2024
Без комментариев)))
17:05:17 08-09-2024
Было б чё охранять...
17:45:17 08-09-2024
Паранойя? Приближающаяся деменция? Вот до чего доводит позишн намба уан!
18:58:53 08-09-2024
А когда то из каждого кассетника раздавались его песни ...
21:21:11 08-09-2024
Жив Курилка (18:58:53 08-09-2024) А когда то из каждого кассетника раздавались его песни ... ... Сумеете написать по куплету хотя бы из десятка его "нетленок" (если вспомните) не гугля?
08:58:56 09-09-2024
Гость (21:21:11 08-09-2024) Сумеете написать по куплету хотя бы из десятка его "нетленок... Я не могу не могу продолжать этот путь
Я так устал и хочу отдохнуть
И звоню тебе - говорю как тебя не видел
19:03:29 08-09-2024
-неуловимый кай.
-почему неуловимый?
-кому он нужен?
23:19:56 08-09-2024
Ему нравятся крепкие мальчики?
Что ж тут такого...