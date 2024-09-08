Кай Метов хочет, чтобы его охраняли 30 телохранителей

Выступление артиста на корпоративе стоит миллион рублей

08 сентября 2024, 16:10, ИА Амител

Кай Метов / Фото: телеграм-канал SHOT

Согласно информации телеграм-канала SHOT, певец Кай Метов очень заботится о своей безопасности.

Для концерта на стадионе певец требует предоставить ему около 30 телохранителей, в то время как для выступления в цирке ему достаточно десяти охранников, а на концертной площадке – шести. Кроме того, Метов просит заказчиков организовать для него сопровождение из двух бодигардов.

Отмечается, что выступление певца на корпоративе стоит 1 миллион рублей. В райдере исполнителя не указан алкоголь, а только три литра сока, различные нарезки и фрукты.