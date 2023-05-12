МегаФон проанализировал турпоток абонентов

12 мая 2023, 17:05, ИА Амител

Турист / Фото: Freepik

Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные абонентов в роуминге и выяснили, что в этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем за аналогичный период в 2022 году. Заметно вырос турпоток в Азию, а вот страны СНГ приняли меньше путешественников из России.

Топ-5 самых популярных стран у россиян:

Беларусь Казахстан ТурцияС 29 апреля по 9 мая поток вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. Объединённые Арабские ЭмиратыПриняли на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки. ЕгипетПопулярность этого направления восстанавливается – на майские праздники сюда приехало в 3,5 раза больше туристов, чем в прошлом году.

Вместе с тем аналитики отмечают снижение интереса россиян к странам СНГ. Если в прошлом году на майские праздники в страны ближнего зарубежья поехали 71% туристов, то в этом году – 56%. Количество поездок в страны СНГ снизилось на 8,5% по сравнению с прошлым годом. Европейские страны приняли 7% путешественников, их доля за год сократилась ещё на 1%.

Куда отправились алтайские туристы?

У жителей Алтайского края самыми востребованными зарубежными направлениями стали Казахстан и Турция. Не теряют актуальности и путешествия по Сибири.

Тройка самых популярных внутрироссийских маршрутов у абонентов в этом сезоне выглядела так:

Новосибирская областьЗдесь побывали на уик-энде почти 34% абонентов; Республика АлтайЕё посетили порядка 25% туристов; Кемеровская областьСюда приехали 7% абонентов.

Сам Алтайский край также привлекает туристов своей первозданной природой, горными ландшафтами, чистейшим воздухом, уникальными реками и озёрами. Этой весной, помимо соседей из близлежащих регионов, его активно посещали москвичи, петербуржцы и жители Югры.