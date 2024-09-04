Казахстан. Вьетнам. Турция. Куда ездили жители Алтайского края этим летом?

МегаФон представил аналитику на основе обезличенных данных абонентов

04 сентября 2024, 18:00, ИА Амител

Отдых. Туристы / Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

Этим летом россияне на 7% чаще путешествовали за границу по сравнению с прошлым годом. Интерес к Азии вырос на 50%, а к Северной Америке снизился на 20%. Турция остается самой популярной страной среди российских туристов. К такому выводу пришли в МегаФоне на основе анализа обезличенных данных о роуминге абонентов.

Жители Алтайского края этим летом на 5% чаще выбирали зарубежные страны для отдыха по сравнению с прошлым годом. Близость к Казахстану делает эту страну самым популярным направлением для туристов из Сибири.

Турция заняла второе место по посещаемости, увеличив турпоток на 30%. Интерес к Абхазии снизился по сравнению с прошлым годом, но она все еще остается в числе популярных. В Таиланд и Грузию ездили на 50 и 11% чаще соответственно, чем в Китай (+30%) и Беларусь (+24%).

Среди европейских стран жители Алтая выбирают Германию. Туда отправилось на 8% больше туристов, чем в 2023 году. А вот Африка оказалась абсолютно непривлекательной для жителей Алтайского края.

В целом количество поездок россиян за границу выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Турция стала самой популярной страной – ее выбрали 22% отдыхающих. В пятерку лидеров также вошли:

Абхазия (10%);

Белоруссия (9%);

Казахстан (8%);

Грузия (6%).

Страны СНГ оказались более популярными, чем Европа, Азия, Африка, Северная и Южная Америка. Значительный интерес показал Вьетнам – спрос в этом направлении вырос в 2,7 раза.

Азия показала самый высокий прирост турпотока среди других регионов: по сравнению с летом 2023 года он увеличился в полтора раза. Кроме Вьетнама, россияне стали чаще посещать:

Камбоджу (+106%);

Китай (+81%);

Японию (+64%);

Таиланд (+58%).

В тройку популярных стран Азии для летнего отдыха вошли Китай (41%), Таиланд (21%) и Монголия (7%).

Среди африканских стран неизменным лидером остается Египет – туда отправились 86% россиян. Рост популярности показали Марокко (+33%) и Эфиопия (+23%). Ближний Восток также привлекает россиян: в Саудовскую Аравию стали ездить на 16% чаще, в Турцию – на 9%, а в ОАЭ – всего на 3%. Тем не менее ОАЭ вошли в десятку самых популярных зарубежных стран этим летом.

Турпоток в Европу вырос всего на 5%. Румыния показала самый большой рост туристов из России среди европейских стран (+44%), наряду со Швейцарией (+35%) и Эстонией (+34%).

Бразилия привлекла треть туристов из России. За ней следует Аргентина с 19%. Интерес к Северной Америке упал на 20%, хотя в США стали ездить на 21% чаще. Другие страны Северной Америки теряют популярность: российские туристы почти перестали ездить в Канаду, в Мексику (– 50%) и на Кубу (– 35%).