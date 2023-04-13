Казанский стрелок Ильназ Галявиев получил пожизненный срок

В результате нападения на казанскую гимназию № 175 погибли девять человек, в том числе семеро детей

13 апреля 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Верховный суд Татарстана приговорил Ильназа Галявиева, признанного виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, трагедия произошла 11 мая 2021 года. В результате стрельбы и взрыва погибло девять человек, в том числе семеро детей. В декабре суд признал напавшего на учреждение Галявиева вменяемым.

Ему предъявили обвинение по четырём статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, незаконное изготовление и хранение взрывчатки и взрывных устройств, а также умышленное уничтожение имущества. Стрелку грозит пожизненное заключение.

Во время прений сторона обвинения запросила пожизненное лишение свободы для стрелка. Также прокуроры предложили суду полностью удовлетворить требования потерпевших о компенсации морального вреда, сумма которого составляет сейчас порядка 120 миллионов рублей.