НОВОСТИОбщество

Каждую рабочую пятницу предложили сделать сокращенной для женщин

Чтобы женщины отдыхали и больше времени проводили с семьей

24 мая 2024, 15:00, ИА Амител

Женские ноги в туфлях / Фото: pixabay.com
Женские ноги в туфлях / Фото: pixabay.com

В Госдуме предложили сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты, сообщает РИА Новости. С такой инициативой выступил вице-спикер ГД Борис Чернышов.

"Прошу вас рассмотреть инициативу об установлении сокращенной на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты", – говорится в письме на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.

По словам Чернышова, сейчас женщины выполняют большинство домашних дел и ухаживают за детьми, тратя на это около шести часов в день.

"Женский труд остается недостаточно видимым для экономики, потому что во многом находится за рамками рыночных отношений", – указал парламентарий.

Он уверен, что принятие инициативы позволит женщинам больше времени проводить время с семьей, что в итоге положительно скажется на демографической ситуации в стране.

Беременная женщина / Фото: pxhere.com

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НОВОСТИОбщество
Работа мужчины и женщины инициативы

Комментарии 13

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гость

15:10:26 24-05-2024

извините. а с какой семьей? мужчина-то на работе будет в это время. Или речь идет о том, что женщина должна успеть убрать квартиру, приготовить ужин к моменту прихода "кормильца"?

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Гость

15:11:02 24-05-2024

о да, представляю выражение лица нашего шефа... не бывать этому, увы...

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Гость

15:37:31 24-05-2024

Давно пора!!!! Давайте скорее уже. Летом это особенно актуально

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В

15:40:26 24-05-2024

хоть одно дельное предложение

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Гость

15:42:28 24-05-2024

А для мужчин с понедельника по четверг - согласен ) !!!

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Гость

15:55:23 24-05-2024

Это автоматически делает женщину менее конкурентоспособной на рынке труда.

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Гость

16:17:40 24-05-2024

"....что в итоге положительно скажется на демографической ситуации в стране." т.е. пока муж на работе, ушедшая на 2ч раньше домой жена может по пути заскочить к соседу? и тем самым повысить демографическую ситуацию, так чтоли? ))) бред какой то.
Это будет работать только для наших любимцых депутаток и , тех вон которых генеральш щас одну за другой снимают... а для остальных, учитывая, что у анс 95% рабочих мест от частников, частникам нафиг не нужны эти недоработки, кто деньги зарабатывать будет, кто компенсирует отсутствие работника? Бред сивой кобылы, еще и при выборе кандидата на доолжность, теперь можно смотреть, будет мужик который работать будет все дни или женщина которая мпо пятницам короткий день, еще и в декрет уйти может, так нафиг тогда брать женщин на работу - так буудут размышлять работдатели.


Вот интересно, неужели у депутатов реально НЕТ насущих проблем, что они всякую ересь сочиняют? Может разогнать , собрать других? Которые бы работали честно а не делали вид?

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1111

17:16:50 24-05-2024

Они эти законы для себя придумывают. Любой руководитель частной компании на это не пойдет либо будет платить меньше.

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Госконторы в пятницу и так до

17:19:50 24-05-2024

Госконторы в пятницу и так до четырех работаю, будут до трех. Неплохо бы еще понедельник сделать выходным.

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Гость

07:25:17 25-05-2024

Госконторы в пятницу и так до (17:19:50 24-05-2024) Госконторы в пятницу и так до четырех работаю, будут до трех... На час меньше, т.к. обед 48 минут - за пятидневку как раз и "набегает".

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Дима

10:13:24 25-05-2024

Женский труд остается недостаточно видимым для экономики, а он есть этот женский труд? на лавочке, да на диване.

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Гость

11:42:58 25-05-2024

Депутатам за популистские проекты нужно выписывать соответсвующие премиальные

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Михаил

14:33:00 25-05-2024

Нужно брать пример с восточных стран там женщины не работают они рожают детей и занимаются их воспитанием поэтому там нет проблем с вымиранием населения .Я считаю женщин нужно вообще освободить от работы пусть в думе подумают как это сделать .

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