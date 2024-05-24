Каждую рабочую пятницу предложили сделать сокращенной для женщин

Чтобы женщины отдыхали и больше времени проводили с семьей

24 мая 2024, 15:00, ИА Амител

Женские ноги в туфлях / Фото: pixabay.com

В Госдуме предложили сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты, сообщает РИА Новости. С такой инициативой выступил вице-спикер ГД Борис Чернышов.

"Прошу вас рассмотреть инициативу об установлении сокращенной на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты", – говорится в письме на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.

По словам Чернышова, сейчас женщины выполняют большинство домашних дел и ухаживают за детьми, тратя на это около шести часов в день.

"Женский труд остается недостаточно видимым для экономики, потому что во многом находится за рамками рыночных отношений", – указал парламентарий.

Он уверен, что принятие инициативы позволит женщинам больше времени проводить время с семьей, что в итоге положительно скажется на демографической ситуации в стране.