Каждый четвертый россиянин надеется на повышение зарплаты к концу года

При этом почти половина не верит в надбавку

10 октября 2024, 20:38, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Согласно исследованию, проведенному аналитиками сервиса "Работа.ру", примерно каждый четвертый житель России (23%) надеется на увеличение зарплаты к концу 2024 года.

При этом 44% опрошенных не ожидают повышения заработной платы от своего работодателя в текущем году, пишет РИА Новости.

25% респондентов планируют увеличивать свои доходы за счет процентов по вкладам, а 8% – за счет инвестиций. 7% опрошенных хотят монетизировать свои увлечения, а 2% – получать дополнительный доход от сдачи недвижимости в аренду.

Ранее россияне рассказали о том, какой размер зарплаты они считают порогом бедности и сколько хотели бы зарабатывать.