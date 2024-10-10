Каждый четвертый россиянин надеется на повышение зарплаты к концу года
При этом почти половина не верит в надбавку
10 октября 2024, 20:38, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534
Согласно исследованию, проведенному аналитиками сервиса "Работа.ру", примерно каждый четвертый житель России (23%) надеется на увеличение зарплаты к концу 2024 года.
При этом 44% опрошенных не ожидают повышения заработной платы от своего работодателя в текущем году, пишет РИА Новости.
25% респондентов планируют увеличивать свои доходы за счет процентов по вкладам, а 8% – за счет инвестиций. 7% опрошенных хотят монетизировать свои увлечения, а 2% – получать дополнительный доход от сдачи недвижимости в аренду.
Ранее россияне рассказали о том, какой размер зарплаты они считают порогом бедности и сколько хотели бы зарабатывать.
20:47:44 10-10-2024
Вот мы и вычислили число, верящих в сказки
20:49:11 10-10-2024
Я ждала и верила думала рожу...
20:53:59 10-10-2024
Нести предстоит в любом случае крест:
"Довесок" же махом инфляция съест!
22:14:24 10-10-2024
Гость (20:53:59 10-10-2024) Нести предстоит в любом случае крест:"Довесок" же махом ... Ты иноагент штоле!?
21:31:59 10-10-2024
Инвесторы.
Пацталом,как грица
05:53:32 11-10-2024
Если работодатель не индексирует заработную плату, есть смысл искать другого работодателя. За профессиональные кадры идет борьба - предлагаются зарплаты, улучшаются условия труда. Весь город в плакатах, что требуются сотрудники. А зайдешь сюда - так все работники почты России без навыков и перспектив работают за 20 тыр.
08:47:38 11-10-2024
Гость (05:53:32 11-10-2024) Если работодатель не индексирует заработную плату, есть смыс... Где вы борьбу за кадры видели? Написать зарплату в вакансии и платить ее разные вещи, продолжают обманывать с зарплатой, особенно рабочих. Потому что им зарплату указывают с переработками и без выходных, а пересчитать на 8-часовой рабочий день с 2 выходными, так проще и прибыльнее в доставку идти, а они высококвалифицированных токарей и сварщиков ищут за 2 МРОТа по факту, впрочем с врачами и учителями ситуация не лучше.
13:24:31 11-10-2024
Гость (08:47:38 11-10-2024) Где вы борьбу за кадры видели? Написать зарплату в вакансии ... Высококвалифицированный сварщик или токарь не пойдет на два МРОТа. У таких под 200 тыр. Норма. Персонал слабо квалифицированный шатается от работодателя к работодателю. А за спецов идёт битва, не видная Вам из-за Вашей квалификации. Но рынок труда складывается так, что и в таких кадрах будет нужда года через два
14:01:36 11-10-2024
Гость (13:24:31 11-10-2024) Высококвалифицированный сварщик или токарь не пойдет на два ... Еще один из маленьких штанишек не вырос
15:42:56 11-10-2024
Удивлен ожиданиям повышения зарплат, пенсий и т.п. У нас же капитализм, ухе 30 лет.А для него главное - бабло для толстосумов за счет обкрадывания рабочих.Мы можем ещё 30 лет ждать.Можем даже миллионы на зарплату получать, тоже было, но и булка хлеба 30 тыс. стоила, а мясо -вообще запредельная для понимания сумма-250 тыс.руб/кг. Как вспомнишь, по шкуре мороз пробегает. И это при капитализме, из-за которого мы социализм продали.