Россияне рассказали, какую зарплату они считают порогом бедности
Достойным заработком опрошенные считают 250 тысяч рублей
10 октября 2024, 17:16, ИА Амител
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, жители России считают человека бедным, если его доход составляет менее 43 тысяч рублей в месяц. В Москве эта сумма составляет 45 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 41 тысячу рублей, а в других регионах – 42 тысячи рублей.
Для того чтобы обеспечить себе достойную жизнь, россиянам, по мнению опрошенных, необходимо зарабатывать не менее 250 тысяч рублей в месяц. В Москве этот показатель составляет 270 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – 240 тысяч рублей.
Богатыми же считаются люди, чей доход превышает 860 тысяч рублей в месяц. В Москве эта сумма составляет 920 тысяч рублей для мужчин и 780 тысяч рублей – для женщин, а в Санкт-Петербурге – более 800 тысяч рублей.
В прошлом году Росстат зафиксировал исторический минимум уровня бедности – 13,5 миллиона человек, что составляет 9,3% от общего населения страны.
В опросе Superjob приняли участие 1,6 тысячи экономически активных граждан из всех регионов России. Исследование проводилось с 1 по 8 октября.
17:24:38 10-10-2024
Президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить поступательный рост минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2030 году должен почти вдвое превысить нынешние показатели. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Глава государства сообщил о планах индексировать МРОТ в соответствии с общим ростом зарплат. Так, с 2025 года МРОТ будет привязан к медианной зарплате за предыдущий год и составит 48% от этого показателя. Таким образом, МРОТ в 2025-ом превысит 22 тысячи рублей
По данным Росстата медианная ЗП за предыдущие годы
2019-ый год - 30 458 рублей
2020-ый - 32 422 рубля
2021-ый - 35 370 рублей
2022-ой - 40 368 рублей
2023-ий - 46751 р.
По итогам I квартала 2024 года средняя зарплата, по данным Росстата, составила 80 582 рубля. Используя то же среднее соотношение средней к медианной за предыдущие годы в 61,92%, можно предположить, что медианная зарплата в 2024 году составляет примерно 49 896 рублей. Т.е. половина работающих в России получает от 19 до 50 тыс.рублей (это до вычета подоходного налога, а после вычета - остаётся 16740 - 43500 р.)
18:44:25 10-10-2024
ВВП (17:24:38 10-10-2024) Президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить поступат... Вы ещё план Путина вспомните или про то как мы Испанию перерлюнем.
Ну сказал человек, что теперь ко всем словам цепляеться?
18:56:32 10-10-2024
Зато у власти демонстративно иной критерий бедности. Для неё, например, гражданин с пенсией в двадцать штук - это уже "богатей", если он, получив банковские проценты со скопленного вклада (хотя бы чуть-чуть превзошедшего "потолок" в 1 млн "деревянными"), на штуку-другую повысит свой месячный доход! Как иначе истолковать постановление о взимании налога с банковского "навара", едва ли не полностью или даже с лихвой съедаемого реальной, а не декларируемой инфляцией?
19:46:59 10-10-2024
Гость (18:56:32 10-10-2024) Зато у власти демонстративно иной критерий бедности. Для неё... Хороший стиль изложения темы.
Лет на 10.