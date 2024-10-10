Россияне рассказали, какую зарплату они считают порогом бедности

Достойным заработком опрошенные считают 250 тысяч рублей

10 октября 2024, 17:16, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827332

Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, жители России считают человека бедным, если его доход составляет менее 43 тысяч рублей в месяц. В Москве эта сумма составляет 45 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 41 тысячу рублей, а в других регионах – 42 тысячи рублей.

Для того чтобы обеспечить себе достойную жизнь, россиянам, по мнению опрошенных, необходимо зарабатывать не менее 250 тысяч рублей в месяц. В Москве этот показатель составляет 270 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – 240 тысяч рублей.

Богатыми же считаются люди, чей доход превышает 860 тысяч рублей в месяц. В Москве эта сумма составляет 920 тысяч рублей для мужчин и 780 тысяч рублей – для женщин, а в Санкт-Петербурге – более 800 тысяч рублей.

В прошлом году Росстат зафиксировал исторический минимум уровня бедности – 13,5 миллиона человек, что составляет 9,3% от общего населения страны.

В опросе Superjob приняли участие 1,6 тысячи экономически активных граждан из всех регионов России. Исследование проводилось с 1 по 8 октября.