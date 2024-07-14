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Каждый пятый барнаулец останется без отпуска в этом году

Запросы на отдых у женщин скромнее, чем у мужчин

14 июля 2024, 18:20, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

Согласно данным исследования SuperJob, у каждого пятого жителя Барнаула нет денег на отпуск в этом году.

Средний барнаулец готов потратить на недельный отдых около 63 тысяч рублей. Однако идеальный отпуск, по мнению респондентов, должен стоить 172 тысячи рублей.

Женщины оказались более скромными в своих запросах, чем мужчины. Последним требуется больше денег как на обычный, так и на идеальный отпуск.

Отдыхающие в возрасте от 35 до 44 лет имеют более высокие запросы на отпуск мечты. Также стоит отметить, что люди с более высоким уровнем дохода готовы тратить больше на отдых.

отпуск

Комментарии 9

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Гена

18:38:53 14-07-2024

Отдых... Устали что ли? Пахать надо... Страну поднимать надо!

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Musik

23:07:23 14-07-2024

Гена (18:38:53 14-07-2024) Отдых... Устали что ли? Пахать надо... Страну поднимать надо... Работать надо лучше
Лучше работать надо
Надо лучше рабоьать.
И вправду надо.

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Гость

08:21:21 15-07-2024

Гена (18:38:53 14-07-2024) Отдых... Устали что ли? Пахать надо... Страну поднимать надо... Так уже один поднял. Или что она опять упала?

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Гость

19:54:39 14-07-2024

Какой этим баранаульцам отпуск? Пускай пахают, пока Солнце в Зените.

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Гость

08:22:20 15-07-2024

Гость (19:54:39 14-07-2024) Какой этим баранаульцам отпуск? Пускай пахают, пока Солнце в... Коренной мАсквич?

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Валера

23:06:25 14-07-2024

А когда моей маме будут платить детские пособия за меня?
Мне 40 лет, ни дня не работал, в армию не ходил, налоги не платил, не женат, детей нет, отдыхаю на диване и кушаю мамкину пенсию!

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Мусик

09:48:19 15-07-2024

Валера (23:06:25 14-07-2024) А когда моей маме будут платить детские пособия за меня?... говорят, от этого волосы на ладонях растут, и память ухудшается.

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Гость

10:15:39 15-07-2024

Мусик (09:48:19 15-07-2024) говорят, от этого волосы на ладонях растут, и память ухудшае... Личный опыт?

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Мусик

10:30:29 15-07-2024

Гость (10:15:39 15-07-2024) Личный опыт? ... в интерентах прочитал.
"ни дня не работал, в армию не ходил, налоги не платил, не женат, детей нет, отдыхаю на диване и кушаю мамкину пенсию" - вот ни по одному пункту не прохонжэ - откуда ж мне узнать-то, на инеты только надежда...

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