Каждый пятый барнаулец останется без отпуска в этом году
Запросы на отдых у женщин скромнее, чем у мужчин
14 июля 2024, 18:20, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728
Согласно данным исследования SuperJob, у каждого пятого жителя Барнаула нет денег на отпуск в этом году.
Средний барнаулец готов потратить на недельный отдых около 63 тысяч рублей. Однако идеальный отпуск, по мнению респондентов, должен стоить 172 тысячи рублей.
Женщины оказались более скромными в своих запросах, чем мужчины. Последним требуется больше денег как на обычный, так и на идеальный отпуск.
Отдыхающие в возрасте от 35 до 44 лет имеют более высокие запросы на отпуск мечты. Также стоит отметить, что люди с более высоким уровнем дохода готовы тратить больше на отдых.
18:38:53 14-07-2024
Отдых... Устали что ли? Пахать надо... Страну поднимать надо!
23:07:23 14-07-2024
Гена (18:38:53 14-07-2024) Отдых... Устали что ли? Пахать надо... Страну поднимать надо... Работать надо лучше
Лучше работать надо
Надо лучше рабоьать.
И вправду надо.
08:21:21 15-07-2024
Гена (18:38:53 14-07-2024) Отдых... Устали что ли? Пахать надо... Страну поднимать надо... Так уже один поднял. Или что она опять упала?
19:54:39 14-07-2024
Какой этим баранаульцам отпуск? Пускай пахают, пока Солнце в Зените.
08:22:20 15-07-2024
Гость (19:54:39 14-07-2024) Какой этим баранаульцам отпуск? Пускай пахают, пока Солнце в... Коренной мАсквич?
23:06:25 14-07-2024
А когда моей маме будут платить детские пособия за меня?
Мне 40 лет, ни дня не работал, в армию не ходил, налоги не платил, не женат, детей нет, отдыхаю на диване и кушаю мамкину пенсию!
09:48:19 15-07-2024
Валера (23:06:25 14-07-2024) А когда моей маме будут платить детские пособия за меня?... говорят, от этого волосы на ладонях растут, и память ухудшается.
10:15:39 15-07-2024
Мусик (09:48:19 15-07-2024) говорят, от этого волосы на ладонях растут, и память ухудшае... Личный опыт?
10:30:29 15-07-2024
Гость (10:15:39 15-07-2024) Личный опыт? ... в интерентах прочитал.
"ни дня не работал, в армию не ходил, налоги не платил, не женат, детей нет, отдыхаю на диване и кушаю мамкину пенсию" - вот ни по одному пункту не прохонжэ - откуда ж мне узнать-то, на инеты только надежда...