Каждый пятый барнаулец останется без отпуска в этом году

Запросы на отдых у женщин скромнее, чем у мужчин

14 июля 2024, 18:20, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

Согласно данным исследования SuperJob, у каждого пятого жителя Барнаула нет денег на отпуск в этом году.

Средний барнаулец готов потратить на недельный отдых около 63 тысяч рублей. Однако идеальный отпуск, по мнению респондентов, должен стоить 172 тысячи рублей.

Женщины оказались более скромными в своих запросах, чем мужчины. Последним требуется больше денег как на обычный, так и на идеальный отпуск.

Отдыхающие в возрасте от 35 до 44 лет имеют более высокие запросы на отпуск мечты. Также стоит отметить, что люди с более высоким уровнем дохода готовы тратить больше на отдых.