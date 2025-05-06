Каждый пятый сибиряк спонтанно тратит деньги на удовольствия

В целом 70% жителей макрорегиона совершают незапланированные покупки

06 мая 2025, 17:15, ИА Амител

Магазин одежды / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

70% жителей сибирских регионов регулярно совершают внеплановые покупки. Из них 29% делают это несколько раз в неделю, а 42% – хотя бы раз в неделю. Одним из самых распространенных типов спонтанных расходов являются путешествия и рестораны – каждый пятый опрошенный признался, что тратит деньги на эти удовольствия без предварительного планирования. Таковы данные опроса 1500 россиян, который провел ВТБ в начале апреля в городах с населением более 100 тыс. человек.

37% сибиряков сожалеют о необдуманных покупках одежды, обуви или аксессуаров. И это меньше, чем в целом по стране: в России 49% респондентов выражают недовольство по поводу таких покупок. В то же время расходы на ненужные подписки и онлайн-сервисы оказались более популярными среди сибиряков, чем в среднем по стране, – 32% против 23%.

Кроме того, жители макрорегиона чаще других внепланово тратят деньги на путешествия и рестораны – 21%. При этом, когда речь идет о покупках гаджетов и техники, сибиряки ведут себя более сдержанно – только 7% внесли их в список импульсивных приобретений.

Интересно, что большинство незапланированных покупок сибиряков не превышают сумму от 1 до 15 тыс. рублей – 85% респондентов подтвердили такие траты.

При этом россияне понимают, как важен контроль над расходами. 65% респондентов стараются отслеживать свои траты, однако не всегда это получается. Почти половина россиян составляют списки покупок перед походом в магазин, а 38% откладывают покупку на несколько дней, чтобы взвесить ее необходимость. Каждый четвертый устанавливает лимит на траты и придерживается его.

"Сейчас люди научились находить баланс между разумными тратами и возможностью радовать себя: небольшие импульсивные покупки остаются действенным способом снять стресс или отметить успех", – пояснил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.