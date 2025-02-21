Россияне хотели бы управлять счетами в разных банках через одно приложение
К такому выводу пришли эксперты в сфере банковских услуг
21 февраля 2025, 12:30, ИА Амител
Большинству россиян (78%) было бы удобно управлять счетами в разных банках через одно банковское приложение. Такие данные представил ВТБ в исследовании "Открытый банкинг: безопасные API для всех", посвященном концепции открытого банкинга и защите персональных данных.
Подобный формат объединенного управления счетами, называемый "единым кошельком", заложен в идее открытого банкинга, которую в настоящее время изучают ведущие финансовые организации страны.
Более 55% опрошенных считают, что такая опция должна быть базовой и бесплатной, а 23% готовы за нее заплатить, так как она помогает эффективнее распоряжаться бюджетом. В то же время 18% респондентов заявили, что предпочли бы продолжать пользоваться отдельными банковскими приложениями без их объединения.
Исследование также показало, что 58% россиян строго контролируют свои расходы, распределяя траты между картами разных банков. Еще 25% также используют несколько карт, но делают это без четкой системы, а 11% опрошенных обходятся одной картой для всех операций.
Однако представление о самом открытом банкинге пока остается размытым: только 5% россиян точно знают, что он собой представляет, 34% слышали о нем в общих чертах, а 61% вовсе не знакомы с этим понятием. При этом после пояснения сути концепции 73% опрошенных выразили уверенность в ее дальнейшем развитии.
Открытый банкинг – это система интеграции различных финансовых сервисов и продуктов в одном интерфейсе. Она позволяет безопасно обмениваться данными с согласия клиента и предлагать ему персонализированные финансовые решения на основе открытых API (универсальных программных интерфейсов).
"Мировой рынок открытого банкинга сегодня превышает 30 млрд долларов, а к 2032 году эксперты прогнозируют его рост до более чем 130 млрд. Россия находится на пороге развития открытого банкинга, который должен кардинально изменить привычные пользовательские сценарии при оказании банковских услуг. Участникам российского рынка предстоит совместно с регуляторами, крупными корпорациями, в том числе банками, отраслевыми ассоциациями преодолеть ряд ключевых вызовов, включая достижение баланса требований безопасности", – прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
В рамках исследования ВТБ проанализировал более 100 российских и зарубежных источников. Опрос проводился среди 1500 жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек. Полная версия исследования доступна по ссылке.
12:37:04 21-02-2025
НЕТ, НЕ ХОТИМ! С разными банками разные отношения. Зачем им совать свой нос в наши дела?
12:41:20 21-02-2025
Гость (12:37:04 21-02-2025) НЕТ, НЕ ХОТИМ! С разными банками разные отношения. Зачем им... вам же будет удобнее переводить деньги на безопасный счет одним кликом
12:38:52 21-02-2025
это чтобы жулики не мучились (раз и со всех счетов денежки собрал или кредит сразу в нескольких банках оформи). лепота..
13:37:29 21-02-2025
Гость (12:38:52 21-02-2025) это чтобы жулики не мучились (раз и со всех счетов денежки с... Вот- вот, звонит как-то девушка якобы из Сбера, что-то лопочет про переводы на мой счет от незнакомых лиц. Я думаю, что её ошарашу, говорю, что у меня нет счета в Сбербанке. Она не растерялась, спрашивает, а в каких банках есть?)))
15:50:01 21-02-2025
Гость (13:37:29 21-02-2025) Вот- вот, звонит как-то девушка якобы из Сбера, что-то лопоч... в трехлитровых (был бы мой ответ) -_-
13:40:06 21-02-2025
да давайте уже! говорите что народ вообще мечтает уже о цифровых деньгах!!! нет! деньжищах!...
спим и видим сыфровые рубасики...!?
что даже кушать не можем...!
17:34:26 21-02-2025
Стандартный API с возможностью одинаково подключаться к разным банкам, но с отдельными логинами-паролями- двухфакторкой к каждому банку - это было бы, действительно, удобно. Позволило бы независимые и разные приложения развивать, создавать новые сервисы. Но это не значит, что все банкам надо позволить видеть счета и действия клиента в других банках. И не значит, что можно пожертвовать безопасностью и дать мошенникам один ключ от всех замков. Вообще, зря людей не надо пугать. Открытые стандарты создавать можно и нужно. Для этого независимый комитет обычно создают, куда заинтересованные компании своих представителей отправляют.
20:26:29 21-02-2025
Гость (17:34:26 21-02-2025) Стандартный API с возможностью одинаково подключаться к разн... Чем удобно-то, если отдельные логины-пароли и двух-ка? Люди запутаются и будут больше тратить времени на операции, совершать неправильные действия. Да и банки как раз захотят видеть всю картину твоих финансовых дел и влиять на них в своих интересах. Сделают один логин-пароль , даже нет, не пароль, а задать комбинацию из 4х цифр для быстрого входа, как предлагают сейчас каждый раз, когда захожу в личный кабинет, хотя я упорно использую логины-пароли и код с телефона.
14:59:03 22-02-2025
Гость (20:26:29 21-02-2025) Чем удобно-то, если отдельные логины-пароли и двух-ка? Люди ... Представь себе программу электронной почты. Она может работать с ящиками от разных провайдеров, но логины-пароли у ящиков разные и яндекс не видит что там у тебя в мейлу или гугле. А интерфейс привычный и его можно выбирать, меняя приложение.
06:42:39 22-02-2025
Гость (17:34:26 21-02-2025) Стандартный API с возможностью одинаково подключаться к разн...
Не долечили мужика.
18:44:54 21-02-2025
По ВТБ больше всего мошенничества среди моих знакомых, и вот такое неоднозначное предложение, как ни странно, снова от них! Нет, мы не хотим объединять банки, идите нафиг! Онлайн сервисы значительно дискредитированы в глазах населения.