Россияне хотели бы управлять счетами в разных банках через одно приложение

К такому выводу пришли эксперты в сфере банковских услуг

21 февраля 2025, 12:30, ИА Амител

Банковская карта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Большинству россиян (78%) было бы удобно управлять счетами в разных банках через одно банковское приложение. Такие данные представил ВТБ в исследовании "Открытый банкинг: безопасные API для всех", посвященном концепции открытого банкинга и защите персональных данных.

Подобный формат объединенного управления счетами, называемый "единым кошельком", заложен в идее открытого банкинга, которую в настоящее время изучают ведущие финансовые организации страны.

Более 55% опрошенных считают, что такая опция должна быть базовой и бесплатной, а 23% готовы за нее заплатить, так как она помогает эффективнее распоряжаться бюджетом. В то же время 18% респондентов заявили, что предпочли бы продолжать пользоваться отдельными банковскими приложениями без их объединения.

Исследование также показало, что 58% россиян строго контролируют свои расходы, распределяя траты между картами разных банков. Еще 25% также используют несколько карт, но делают это без четкой системы, а 11% опрошенных обходятся одной картой для всех операций.

Однако представление о самом открытом банкинге пока остается размытым: только 5% россиян точно знают, что он собой представляет, 34% слышали о нем в общих чертах, а 61% вовсе не знакомы с этим понятием. При этом после пояснения сути концепции 73% опрошенных выразили уверенность в ее дальнейшем развитии.

Открытый банкинг – это система интеграции различных финансовых сервисов и продуктов в одном интерфейсе. Она позволяет безопасно обмениваться данными с согласия клиента и предлагать ему персонализированные финансовые решения на основе открытых API (универсальных программных интерфейсов).

"Мировой рынок открытого банкинга сегодня превышает 30 млрд долларов, а к 2032 году эксперты прогнозируют его рост до более чем 130 млрд. Россия находится на пороге развития открытого банкинга, который должен кардинально изменить привычные пользовательские сценарии при оказании банковских услуг. Участникам российского рынка предстоит совместно с регуляторами, крупными корпорациями, в том числе банками, отраслевыми ассоциациями преодолеть ряд ключевых вызовов, включая достижение баланса требований безопасности", – прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

В рамках исследования ВТБ проанализировал более 100 российских и зарубежных источников. Опрос проводился среди 1500 жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек. Полная версия исследования доступна по ссылке.