Каждый пятый житель Барнаула старается не копить деньги, а "больше тратить"
А треть барнаульцев стали больше экономить
05 июня 2024, 12:18, ИА Амител
Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, как жители Барнаула предпочитают распоряжаться деньгами.
"22% барнаульцев придерживаются идеи "больше тратить". 35%, напротив, стали больше экономить", – говорится в исследовании.
Каждый третий респондент, имеющий накопления, стремится откладывать 10-25% своего заработка.
Самые популярные цели накопления: создание финансовой подушки безопасности (29%), путешествия и отдых (23%), недвижимость (20%), будущее детей (17%), пассивный доход (11%).
Мужчины чаще копят на недвижимость, покупку авто, открытие своего дела и пытаются создать пассивные источники дохода. Женщины копят в основном на путешествия и медицинские услуги.
Опрошенные с доходом до 50 тысяч рублей чаще копят на покупку дорогих вещей: техники, мебели и так далее. Те, у кого зарплата выше 100 тысяч рублей, откладывают деньги на жизнь после выхода на пенсию.
В опросе, проведенном в период с 18 марта по 8 апреля 2024 года, приняли участие представители экономически активного населения из города.
13:40:43 05-06-2024
каждый пятый из опрошенных, не смог признаться, что копить ему просто нечего?
14:16:44 05-06-2024
Элен без ребят (13:40:43 05-06-2024) каждый пятый из опрошенных, не смог признаться, что копить е... Не, каждый второй.
14:16:30 05-06-2024
При галопирующем росте цен уже сложно накопить
14:16:57 05-06-2024
Зачем скупая жизнь нужна, ведь завтра может быть война? Ля-ля-ля-ля... (с) Вилли Токарев
14:21:55 05-06-2024
Гость (14:16:57 05-06-2024) Зачем скупая жизнь нужна, ведь завтра может быть война? Ля-л... Аркадий?
16:09:50 05-06-2024
Пенсы уже и молчат - как они могут выживать - вот это действительно чудо.