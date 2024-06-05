НОВОСТИЭкономика

Каждый пятый житель Барнаула старается не копить деньги, а "больше тратить"

А треть барнаульцев стали больше экономить

05 июня 2024, 12:18, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, как жители Барнаула предпочитают распоряжаться деньгами.

"22% барнаульцев придерживаются идеи "больше тратить". 35%, напротив, стали больше экономить", – говорится в исследовании.

Каждый третий респондент, имеющий накопления, стремится откладывать 10-25% своего заработка.

Самые популярные цели накопления: создание финансовой подушки безопасности (29%), путешествия и отдых (23%), недвижимость (20%), будущее детей (17%), пассивный доход (11%).

Мужчины чаще копят на недвижимость, покупку авто, открытие своего дела и пытаются создать пассивные источники дохода. Женщины копят в основном на путешествия и медицинские услуги.

Опрошенные с доходом до 50 тысяч рублей чаще копят на покупку дорогих вещей: техники, мебели и так далее. Те, у кого зарплата выше 100 тысяч рублей, откладывают деньги на жизнь после выхода на пенсию.

В опросе, проведенном в период с 18 марта по 8 апреля 2024 года, приняли участие представители экономически активного населения из города.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край опросы

Комментарии 6

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Элен без ребят

13:40:43 05-06-2024

каждый пятый из опрошенных, не смог признаться, что копить ему просто нечего?

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Гость

14:16:44 05-06-2024

Элен без ребят (13:40:43 05-06-2024) каждый пятый из опрошенных, не смог признаться, что копить е... Не, каждый второй.

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Гость

14:16:30 05-06-2024

При галопирующем росте цен уже сложно накопить

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Гость

14:16:57 05-06-2024

Зачем скупая жизнь нужна, ведь завтра может быть война? Ля-ля-ля-ля... (с) Вилли Токарев

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Гость

14:21:55 05-06-2024

Гость (14:16:57 05-06-2024) Зачем скупая жизнь нужна, ведь завтра может быть война? Ля-л... Аркадий?

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гость

16:09:50 05-06-2024

Пенсы уже и молчат - как они могут выживать - вот это действительно чудо.

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