НОВОСТИОбщество

Каждый второй барнаулец слышит от руководителя нецензурные выражения

Такая лексика чаще распространена в мужских коллективах

15 ноября 2024, 16:15, ИА Амител

Начальник ругает подчиненных / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Начальник ругает подчиненных / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Каждый второй барнаулец признался, что слышит от руководителя "непереводимую игру слов с использованием местных идиоматических выражений", сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"В 45% компаний на совещаниях можно услышать ненормативную лексику: 12% опрошенных регулярно имеют дело с нецензурными выражениями, а 33% – время от времени. Из уст руководителя 10% постоянно слышат ненормативную лексику, еще 37% – периодически", – говорится в исследовании.

Чаще всего с использованием ненормативной лексики изъясняются рабочие строек и производств, водители, складской персонал. "Другого языка не понимают", – отзываются руководители о подчиненных.

Нецензурная лексика чаще распространена в мужских коллективах. Среди традиционно женских профессий ненормативная лексика нередка среди бухгалтеров. "Это очень плохо, но на работе – сплошной стресс", – объяснили они.

Опрос проведен с 9 октября по 13 ноября 2024 года среди работающих экономически активных жителей Барнаула.

Начальник и коллектив / Фото: изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E

Барнаульцы рассказали, как над ними "издевается" начальство

Женщины чаще мужчин делятся историями о неподобающем отношении к ним руководства
НОВОСТИОбщество
Барнаул Работа опросы

Комментарии 8

Avatar Picture
Грыша

17:00:30 15-11-2024

Отвечайте тем же... На три буквы!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:02:17 15-11-2024

Ну если заслужили, то ...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:10:25 15-11-2024

А как дети в школе матеряться!!!!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:11:10 15-11-2024

Гость (17:10:25 15-11-2024) А как дети в школе матеряться!!!! ... Хотя-бы мягкий знак в слове "матерятся" не ставят в отличие от...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:37:00 16-11-2024

Гость (20:11:10 15-11-2024) Хотя-бы мягкий знак в слове "матерятся" не ставят в отличие...
А частица бы никогда не пишется через дефис! Так что...)))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

18:49:02 15-11-2024

мы матом не ругаемся !Мы им разговариваем !!!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:25:32 15-11-2024

Нежные какие стали, смотрите-ка! Небось, Пушкина казённого холите и лелеете а то что молодежь современная в слове из 3 букв 4 ошибки делает - не замечаете? А Пушкин не делал! И такое заворачивал, о чём в школьной программе не объясняли. А что не объясняли: - то и знать не надо, верно? Ознакомьтесь, хотя-бы, что такое "загиб" и как ими владел Петр Первый)))))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:49 16-11-2024

Это выбор каждого слушать мат в свой адрес или не слушать. Если человек не готов слушать, то нужно просто сменить компанию на другую, с более высокими стандартами межличностного взаимоотношения.

PS: И скорее всего, по личному опыту, это будет еще и более высокооплачиваемая позиция)))). Всем добра!

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров