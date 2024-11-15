Каждый второй барнаулец слышит от руководителя нецензурные выражения
Такая лексика чаще распространена в мужских коллективах
15 ноября 2024, 16:15, ИА Амител
Каждый второй барнаулец признался, что слышит от руководителя "непереводимую игру слов с использованием местных идиоматических выражений", сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"В 45% компаний на совещаниях можно услышать ненормативную лексику: 12% опрошенных регулярно имеют дело с нецензурными выражениями, а 33% – время от времени. Из уст руководителя 10% постоянно слышат ненормативную лексику, еще 37% – периодически", – говорится в исследовании.
Чаще всего с использованием ненормативной лексики изъясняются рабочие строек и производств, водители, складской персонал. "Другого языка не понимают", – отзываются руководители о подчиненных.
Нецензурная лексика чаще распространена в мужских коллективах. Среди традиционно женских профессий ненормативная лексика нередка среди бухгалтеров. "Это очень плохо, но на работе – сплошной стресс", – объяснили они.
Опрос проведен с 9 октября по 13 ноября 2024 года среди работающих экономически активных жителей Барнаула.
17:00:30 15-11-2024
Отвечайте тем же... На три буквы!
17:02:17 15-11-2024
Ну если заслужили, то ...
17:10:25 15-11-2024
А как дети в школе матеряться!!!!
20:11:10 15-11-2024
Гость (17:10:25 15-11-2024) А как дети в школе матеряться!!!! ... Хотя-бы мягкий знак в слове "матерятся" не ставят в отличие от...
08:37:00 16-11-2024
Гость (20:11:10 15-11-2024) Хотя-бы мягкий знак в слове "матерятся" не ставят в отличие...
А частица бы никогда не пишется через дефис! Так что...)))
18:49:02 15-11-2024
мы матом не ругаемся !Мы им разговариваем !!!
19:25:32 15-11-2024
Нежные какие стали, смотрите-ка! Небось, Пушкина казённого холите и лелеете а то что молодежь современная в слове из 3 букв 4 ошибки делает - не замечаете? А Пушкин не делал! И такое заворачивал, о чём в школьной программе не объясняли. А что не объясняли: - то и знать не надо, верно? Ознакомьтесь, хотя-бы, что такое "загиб" и как ими владел Петр Первый)))))
12:56:49 16-11-2024
Это выбор каждого слушать мат в свой адрес или не слушать. Если человек не готов слушать, то нужно просто сменить компанию на другую, с более высокими стандартами межличностного взаимоотношения.
PS: И скорее всего, по личному опыту, это будет еще и более высокооплачиваемая позиция)))). Всем добра!