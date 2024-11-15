Каждый второй барнаулец слышит от руководителя нецензурные выражения

Такая лексика чаще распространена в мужских коллективах

15 ноября 2024, 16:15, ИА Амител

Начальник ругает подчиненных / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Каждый второй барнаулец признался, что слышит от руководителя "непереводимую игру слов с использованием местных идиоматических выражений", сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"В 45% компаний на совещаниях можно услышать ненормативную лексику: 12% опрошенных регулярно имеют дело с нецензурными выражениями, а 33% – время от времени. Из уст руководителя 10% постоянно слышат ненормативную лексику, еще 37% – периодически", – говорится в исследовании.

Чаще всего с использованием ненормативной лексики изъясняются рабочие строек и производств, водители, складской персонал. "Другого языка не понимают", – отзываются руководители о подчиненных.

Нецензурная лексика чаще распространена в мужских коллективах. Среди традиционно женских профессий ненормативная лексика нередка среди бухгалтеров. "Это очень плохо, но на работе – сплошной стресс", – объяснили они.

Опрос проведен с 9 октября по 13 ноября 2024 года среди работающих экономически активных жителей Барнаула.