Наш ответ. Инжиниринговый центр "ХимБиоМаш" АлтГТУ создает новые полимеры
Они необходимы предприятиям, чтобы поддерживать текущие темпы производства и развитие
30 ноября 2023, 17:45, ИА Амител
В инжиниринговом центре "ХимБиоМаш" АлтГТУ стали создавать новые полимерные материалы для предприятий, поскольку многие компании столкнулись с проблемой замены ранее экспортируемых деталей.
Одним из таких материалов являются инженерные пластики, реинжинирингом которых занимаются в лаборатории "Экспериментальной производственной площадки химической инженерии" ИЦ "ХимБиоМаш" АлтГТУ.
"Недостаточно просто повторить деталь, необходимо полное переосмысление технологии ее производства, а также подбор наиболее подходящего и доступного материала, отвечающего всем требованиям эксплуатации", – говорит руководитель экспериментальной производственной площадки химической инженерии центра "ХимБиоМаш" Данил Ефрюшин.
Реинжиниринг материалов – это переосмысление и подбор материала для создания деталей к существующим механизмам или усовершенствование материалов для создания дополнительных функций агрегата.
Он нужен для:
- ремонта сломанного или изношенного механизма;
- подбора нового материала для увеличения эффективности и долговечности;
- изменения параметров детали в новый механизм.
Реинжиниринг имеет несколько этапов:
- Изучение параметров изделия и условий его эксплуатации.
- Изучение состава материала.
- Снятие ИК-спектра (получение индивидуального спектра полимера для его сравнения с известными эталонами ранее исследованных материалов).
- Изучение растворимости, плотности, показателя текучести расплава, поведения в пламени, содержания и типа наполнителя.
Сопоставляя полученные данные, специалисты делают выводы о типе и марке изучаемого материала, подбирают аналогичный или альтернативный материал, зачастую обладающий лучшими эксплуатационными свойствами.
Сегодня услугами лаборатории ИЦ "ХимБиоМаш" пользуются крупные предприятия Барнаула и Алтайского края:
- ООО УК "АЗПИ";
- ООО "Нортек";
- ОАО "БзАТИ";
- ООО "Конти";
- ПК "Геркулес";
- ООО "Венталь";
- ООО "Моквин";
- ООО "Барнаульский химический завод";
- ООО "ТК ГОЛДСИБУПАК";
- ООО "Алтайская упаковка";
- ООО "Нифрит";
- ООО "Интерполе".
Реинжиниринг позволяет компенсировать нехватку деталей, а также совершенствовать механизмы и повышать их эффективность и износостойкость.
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