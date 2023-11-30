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Наш ответ. Инжиниринговый центр "ХимБиоМаш" АлтГТУ создает новые полимеры

Они необходимы предприятиям, чтобы поддерживать текущие темпы производства и развитие

30 ноября 2023, 17:45, ИА Амител

АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза
АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

В инжиниринговом центре "ХимБиоМаш" АлтГТУ стали создавать новые полимерные материалы для предприятий, поскольку многие компании столкнулись с проблемой замены ранее экспортируемых деталей.

Одним из таких материалов являются инженерные пластики, реинжинирингом которых занимаются в лаборатории "Экспериментальной производственной площадки химической инженерии" ИЦ "ХимБиоМаш" АлтГТУ.

"Недостаточно просто повторить деталь, необходимо полное переосмысление технологии ее производства, а также подбор наиболее подходящего и доступного материала, отвечающего всем требованиям эксплуатации", – говорит руководитель экспериментальной производственной площадки химической инженерии центра "ХимБиоМаш" Данил Ефрюшин.

Реинжиниринг материалов – это переосмысление и подбор материала для создания деталей к существующим механизмам или усовершенствование материалов для создания дополнительных функций агрегата.

Он нужен для:

  • ремонта сломанного или изношенного механизма;
  • подбора нового материала для увеличения эффективности и долговечности;
  • изменения параметров детали в новый механизм.

Реинжиниринг имеет несколько этапов:

  1. Изучение параметров изделия и условий его эксплуатации.
  2. Изучение состава материала.
  3. Снятие ИК-спектра (получение индивидуального спектра полимера для его сравнения с известными эталонами ранее исследованных материалов).
  4. Изучение растворимости, плотности, показателя текучести расплава, поведения в пламени, содержания и типа наполнителя.

Сопоставляя полученные данные, специалисты делают выводы о типе и марке изучаемого материала, подбирают аналогичный или альтернативный материал, зачастую обладающий лучшими эксплуатационными свойствами.

Сегодня услугами лаборатории ИЦ "ХимБиоМаш" пользуются крупные предприятия Барнаула и Алтайского края:

  • ООО УК "АЗПИ";
  • ООО "Нортек";
  • ОАО "БзАТИ";
  • ООО "Конти";
  • ПК "Геркулес";
  • ООО "Венталь";
  • ООО "Моквин";
  • ООО "Барнаульский химический завод";
  • ООО "ТК ГОЛДСИБУПАК";
  • ООО "Алтайская упаковка";
  • ООО "Нифрит";
  • ООО "Интерполе".

Реинжиниринг позволяет компенсировать нехватку деталей, а также совершенствовать механизмы и повышать их эффективность и износостойкость.

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