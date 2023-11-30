Наш ответ. Инжиниринговый центр "ХимБиоМаш" АлтГТУ создает новые полимеры

Они необходимы предприятиям, чтобы поддерживать текущие темпы производства и развитие

30 ноября 2023, 17:45, ИА Амител

АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

В инжиниринговом центре "ХимБиоМаш" АлтГТУ стали создавать новые полимерные материалы для предприятий, поскольку многие компании столкнулись с проблемой замены ранее экспортируемых деталей.

Одним из таких материалов являются инженерные пластики, реинжинирингом которых занимаются в лаборатории "Экспериментальной производственной площадки химической инженерии" ИЦ "ХимБиоМаш" АлтГТУ.

"Недостаточно просто повторить деталь, необходимо полное переосмысление технологии ее производства, а также подбор наиболее подходящего и доступного материала, отвечающего всем требованиям эксплуатации", – говорит руководитель экспериментальной производственной площадки химической инженерии центра "ХимБиоМаш" Данил Ефрюшин.

Реинжиниринг материалов – это переосмысление и подбор материала для создания деталей к существующим механизмам или усовершенствование материалов для создания дополнительных функций агрегата.

Он нужен для:

ремонта сломанного или изношенного механизма;

подбора нового материала для увеличения эффективности и долговечности;

изменения параметров детали в новый механизм.

Реинжиниринг имеет несколько этапов:

Изучение параметров изделия и условий его эксплуатации. Изучение состава материала. Снятие ИК-спектра (получение индивидуального спектра полимера для его сравнения с известными эталонами ранее исследованных материалов). Изучение растворимости, плотности, показателя текучести расплава, поведения в пламени, содержания и типа наполнителя.

Сопоставляя полученные данные, специалисты делают выводы о типе и марке изучаемого материала, подбирают аналогичный или альтернативный материал, зачастую обладающий лучшими эксплуатационными свойствами.

Сегодня услугами лаборатории ИЦ "ХимБиоМаш" пользуются крупные предприятия Барнаула и Алтайского края:

ООО УК "АЗПИ";

ООО "Нортек";

ОАО "БзАТИ";

ООО "Конти";

ПК "Геркулес";

ООО "Венталь";

ООО "Моквин";

ООО "Барнаульский химический завод";

ООО "ТК ГОЛДСИБУПАК";

ООО "Алтайская упаковка";

ООО "Нифрит";

ООО "Интерполе".

Реинжиниринг позволяет компенсировать нехватку деталей, а также совершенствовать механизмы и повышать их эффективность и износостойкость.