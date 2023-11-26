Кемеровчане устроили массовую драку на концерте "Любэ" в Кемерове

По словам очевидцев, участники потасовки в этот момент были пьяны

26 ноября 2023, 22:30, ИА Амител

Кадр из видео / "Инцидент Кузбасс"

Жители Кемерова устроили массовую драку на концерте группы "Любэ", который проходил 25 ноября. Об этом сообщает NGS42.

Выступление состоялось в кемеровской филармонии. Группа людей начала драку во время исполнения песни "Солдат". Предположительно, конфликт возник из-за замечания, которое одни слушатели сделали другим.

Очевидцы рассказали, что участники потасовки выпили перед концертом и были пьяны. Сначала дерущихся пытались разнять женщины, которые были с ними, но у них не получилось остановить драку. Почему не вмешалась охрана – неизвестно.

На время группа приостановила свое выступление. В социальных сетях "Любэ" никак не комментировали инцидент.