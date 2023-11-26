Кемеровчане устроили массовую драку на концерте "Любэ" в Кемерове
По словам очевидцев, участники потасовки в этот момент были пьяны
26 ноября 2023, 22:30, ИА Амител
Жители Кемерова устроили массовую драку на концерте группы "Любэ", который проходил 25 ноября. Об этом сообщает NGS42.
Выступление состоялось в кемеровской филармонии. Группа людей начала драку во время исполнения песни "Солдат". Предположительно, конфликт возник из-за замечания, которое одни слушатели сделали другим.
Очевидцы рассказали, что участники потасовки выпили перед концертом и были пьяны. Сначала дерущихся пытались разнять женщины, которые были с ними, но у них не получилось остановить драку. Почему не вмешалась охрана – неизвестно.
На время группа приостановила свое выступление. В социальных сетях "Любэ" никак не комментировали инцидент.
00:41:26 27-11-2023
Хрен с ними пущай хлещутся
07:25:46 27-11-2023
СТЫДОБА!!!
07:49:10 27-11-2023
Драка в филармонии. Дожились...
08:59:23 27-11-2023
ДМВ (07:49:10 27-11-2023) Драка в филармонии. Дожились...... дык, ПЬЯНАЯ драка в филармонии. Шахтеры реально удивили, первый раз такое..
11:25:06 27-11-2023
ДМВ (07:49:10 27-11-2023) Драка в филармонии. Дожились...... Любэ в филармонии -вот это дожились, а драка уже следствие.
08:16:18 27-11-2023
Ожидается продолжение мордобоя на "Лунной сонае" Бетховена?
08:28:06 27-11-2023
Патриоты
09:48:07 27-11-2023
Гость (08:28:06 27-11-2023) Патриоты... Явно не либерасты.
11:31:51 27-11-2023
обычная аудитория т.н. группы любе