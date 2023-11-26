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Кемеровчане устроили массовую драку на концерте "Любэ" в Кемерове

По словам очевидцев, участники потасовки в этот момент были пьяны

26 ноября 2023, 22:30, ИА Амител

Кадр из видео / "Инцидент Кузбасс"
Кадр из видео / "Инцидент Кузбасс"

Жители Кемерова устроили массовую драку на концерте группы "Любэ", который проходил 25 ноября. Об этом сообщает NGS42.

Выступление состоялось в кемеровской филармонии. Группа людей начала драку во время исполнения песни "Солдат". Предположительно, конфликт возник из-за замечания, которое одни слушатели сделали другим.

Очевидцы рассказали, что участники потасовки выпили перед концертом и были пьяны. Сначала дерущихся пытались разнять женщины, которые были с ними, но у них не получилось остановить драку. Почему не вмешалась охрана – неизвестно.

На время группа приостановила свое выступление. В социальных сетях "Любэ" никак не комментировали инцидент.

Происшествия Кемеровская область

Комментарии 9

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...

00:41:26 27-11-2023

Хрен с ними пущай хлещутся

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Гость

07:25:46 27-11-2023

СТЫДОБА!!!

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ДМВ

07:49:10 27-11-2023

Драка в филармонии. Дожились...

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Гость

08:59:23 27-11-2023

ДМВ (07:49:10 27-11-2023) Драка в филармонии. Дожились...... дык, ПЬЯНАЯ драка в филармонии. Шахтеры реально удивили, первый раз такое..

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Гость

11:25:06 27-11-2023

ДМВ (07:49:10 27-11-2023) Драка в филармонии. Дожились...... Любэ в филармонии -вот это дожились, а драка уже следствие.

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Гость

08:16:18 27-11-2023

Ожидается продолжение мордобоя на "Лунной сонае" Бетховена?

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Гость

08:28:06 27-11-2023

Патриоты

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Гость

09:48:07 27-11-2023

Гость (08:28:06 27-11-2023) Патриоты... Явно не либерасты.

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гость

11:31:51 27-11-2023

обычная аудитория т.н. группы любе

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