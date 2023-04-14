Кемеровские судьи отдохнут в барнаульских санаториях в 2023 году

Кемеровчане готовы заплатить за отдых судей 882 тысячи рублей

14 апреля 2023, 12:50, ИА Амител

Отдых в санатории/ Фото: amic.ru

14 судей в отставке из Кемерова отдохнут в санаториях Барнаула в 2023 году. За отдых кемеровчане готовы заплатить 882 тысячи рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Каждая из 14 путёвок предполагает две недели отдыха. Бывшим судьям дадут одно основное место в двухместном однокомнатном номере. Санаторий должен быть расположен в экологически чистой лесопарковой зоне, он должен иметь жилые комфортабельные корпуса, зону отдыха, детскую игровую комнату и площадку, диагностическую базу, несколько категорий номерного фонда, в нём должна быть минеральная вода и лечебные грязи, питание не менее трёх раз в день и другие условия.

В санатории должны использоваться различные лечебно-оздоровительные программы. Их будут проводить под наблюдением высококвалифицированных специалистов и с использованием современной медицинской аппаратуры. В санатории должны оказывать такие медицинские услуги, как внутритканевая электростимуляция на аппарате Герасимова (ВТЭС); мануальная терапия; тракционная терапия позвоночника; электрофорез (ионофорез) с карипаином; локальная инъекционная терапия; КВЧ-терапия; карбокситерапия; гидротерапия; ингаляции; лазеротерапия; баротерапия; криотерапия (локальная); лимфоджей; тронзион; небулизация и так далее.

Здания и сооружения санатория должны быть оборудованы системами аварийного освещения, аварийного энергоснабжения, холодного и горячего водоснабжения. Также там должно присутствовать отопление, вентиляция, кондиционеры и так далее.

В санаториях судьи будут отдыхать с первой декады апреля по первую декаду октября. Подрядчик будет оказывать услуги с момента подписания контракта до 20 декабря 2023 года. Контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Напомним, что в феврале на госзакупках появлялся лот, который касался отдыха барнаульских судей в санатории "Барнаульский". Управление судебного департамента Алтайского края заплатит ему 1,3 млн рублей. На эти деньги закупят 21 путёвку на 14 дней. Каждая стоит по 63 тысячи рублей.