Отели и лечение. Какой может стать "Белокуриха Горная" и когда она примет туристов?

На территории "Белокурихи Горной" планируется создать шесть новых объектов на 1,2 тысячи номеров

30 марта 2023, 08:28, ИА Амител

Проект "Белокурихи Горной" от "Туризм.рф" / Фото: amic.ru

Отели, санатории, радонопровод, бассейны, рестораны, развлекательные, спортивные центры и многое другое – всё это может появиться на курорте "Белокуриха Горная" в ближайшие годы. 29 марта корпорация "Туризм.рф" представила первый мастер-план нового курорта губернатору и правительству Алтайского края. Авторы проекта утверждают, что "Белокуриха Горная" станет первым бальнеологическим курортом в России и главной туристической стройкой за последние 30 лет. Первый вариант проекта пока не окончательный, второй мастер-план уже разрабатывается, его презентуют в сентябре 2023 года. После одобрения мастер-плана начнётся строительство комплекса. Оно запланировано на конец 2023 – начало 2024 года. А первые туристы смогут посетить курорт уже в 2027 году, рассказал первый заместитель гендиректора "Туризм.рф" Денис Секачев. Подробнее – в нашем материале.

Что особенного будет в "Белокурихе Горной"?

Ключевой особенностью будущего курорта станут радоновые воды, с помощью которых туристы смогут лечить ряд заболеваний, объяснили представители "Туризм.рф". Благодаря принятому в 2022 году решению о строительстве в "Белокурихе Горной" радонопровода в России появится первый бальнеологический курорт, отметил Денис Секачев. И появится он именно в "Белокурихе Горной". Вода будет подаваться от Искровского месторождения.

Губернатор Алтайского края подчеркнул, что правительству уже ясно, на каких месторождениях можно взять радоновую воду и сколько будет стоить радонопровод.

Кроме этого, на территории комплекса планируется создать шесть туристических объектов на 1,2 тысячи номеров.

"На территории кластера будут поставлены новые отели и санаторно-курортные комплексы категории трёх-четырёх звёзд, включая медицинские и развлекательные центры, спа, а также открытые и термальные бассейны, рестораны и конференц-центры. Дополнительными точками притяжения станут близлежащие горнолыжные комплексы "Гора Мишина" и "Гора Глухариная". Инфраструктура для активного отдыха и прогулок среди живописных пейзажей обеспечит доступность курорта", – рассказала руководитель проекта реализации комплексных туристических проектов "Туризм.рф" Нелли Левшова.









Первый мастер-план "Белокурихи Горной" / Проект "Туризм.рф"

Благодаря проекту в регионе появится 1,1 тысячи новых рабочих мест и развитая инфраструктура на шести участках. Площадь шести объектов – 53 гектара, сейчас соглашения заключены с двумя крупными инвесторами. Уже подписана дорожная карта с правительством Алтайского края. Она предусматривает получение земельных участков по инвестпроектам.

Первым объектом будет гостиничный комплекс на четыре звезды. Его построит компания "Азимут". Гендиректор "Азимута" Роман Фёдоров рассказал, что кроме гостиничного комплекса компания возведёт медкорпус на 1,5 тыс. квадратных метров и десять отдельно стоящих шале. Фирма получила в аренду участок 8,5 гектара и планирует в скором времени взять льготные кредиты у банков-кредиторов.

Второй участок осваивает компания "Экспресс-тур". Она строит санаторий, акватермальный комплекс, семейно-развлекательный центр, несколько ресторанов и центр проката инвентаря. Всё это будет объединено в едином тепловом контуре, подчеркнула Нелли Левшова.

Третья зона – трёхзвёздочный отель. Здесь будет несколько зданий гостиниц, а также оздоровительный центр, акватермальный комплекс, развлекательный центр и спорткомплекс. Соглашение по этому объекту уже подписано, отметила Левшова.

Четвёртый объект – семейный оздоровительный центр.

Пятый объект – ещё один четырёхзвёздочный отель с шале, глэмпингами, акватермальным комплексом.

На последнем, шестом участке, который находится недалеко от горы Мишиной, планируется построить трёхзвёздочный апарт-отель с термальным бассейном и ресторанами.

Нелли Левшова подчеркнула, что это будет первый построенный с нуля туристический проект подобного масштаба в России за последние 30 лет. Планируется, что ежегодный турпоток "Белокурихи Горной" составит более 210 тысяч человек к 2030 году.

Денис Секачев/ Фото: amic.ru

Насколько этот курорт перспективен?

Перспективы для развития у курорта очень большие, считают эксперты. Комплекс нужен стране, ведь рядом стоящая Белокуриха уже переполнена туристами, а новому курорту есть куда развиваться. Секачев отметил, что Алтайскому краю проект принесёт только пользу и увеличит турпоток в регион на 200 тысяч человек.

"Предпосылки для развития "Белокурихи Горной" – близость к курорту Белокуриха, уникальные термальные, подземные источники, строительство системы подачи подземной минеральной воды от Искровского месторождения. Воды Искровского месторождения в пять раз сильнее обогащены радоном и будут использоваться в лечебных целях. Радон положительно влияет на желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный аппарат и лечит болезни дыхательных путей. Также ключевым преимуществом является лечебный горный воздух. Содержание ионов в воздухе положительно влияет на нервные клетки и превышает содержание известного швейцарского курорта в Давосе", – объяснила Нелли Левшова.

По словам Нелли Левшова, "Белокуриха Горная" в итоге должна стать "всесезонным курортом нового поколения". Кроме оздоровления, летом люди смогут гулять, заниматься йогой, жарить шашлыки, участвовать в гастрономических фестивалях, кататься на квадроциклах и ходить в горные походы.

Зимой будут функционировать термальные бассейны, туристы смогут покататься на коньках и горных лыжах, воспользоваться спа-услугами и поучаствовать в мастер-классах. В межсезонье для гостей курорта будет доступна баня, они смогут сходить за грибами и ягодами, заняться фитнесом и купить сувенир на ярмарках.

"Мы планируем привлечь в основном аудиторию Сибири и Урала в возрасте от 30 до 50 лет. Ориентируемся на лечебно-оздоровительный, активный, рекреационный туризм. На объектах будут средства размещения, бары, рестораны, спортивные комплексы и площадки. Продуманы участки проектирования и каждый участок проанализировали с точки зрения климата, рельефа и местности", – рассказала Нелли Левшова.

















































Первый мастер-план "Белокурихи Горной" / Фото: amic.ru

Проект курорта утверждён?

Первый мастер-план развития "Белокурихи Горной" – это ещё не окончательный вариант проекта, подчеркнул Денис Секачев. Более близкие к реальности проекты будут во втором мастер-плане, который сейчас разрабатывают совместно с правительством Алтайского края. В его рамках эксперты сделают градостроительную часть проекта, сформируют перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, бренд и фирменный стиль курорта, определят модель управления территорией, проработают дизайн-код и операционные показатели проекта, просчитают эффекты от его реализации, подготовят архитектурные решения и проанализируют меры поддержки со стороны государства.

В сентябре второй проект презентуют, и если вопросов к нему не будет, "Туризм.рф" начнёт его воплощать – для этого корпорация даже зарегистрировала дочернее общество в Алтайском крае.

Пока же, отметил Секачев, по итогам первого мастер-плана корпорация оценит земельные участки, поймёт транспортную доступность курорта и количество денег, которые требуются на его развитие.

Откуда возьмут деньги на строительство?

"Туризм.рф" и правительство Алтайского края активно привлекают к проекту инвесторов. Сейчас есть уже две крупные компании, с другими бизнесменами также идёт работа. По словам Дениса Секачева, "те земельные участки и те лоты, которые возникнут после второго проекта, будут полностью обеспечены инвестиционными деньгами". На строительство объектов, которые есть в первом мастер-плане, понадобится 16 млрд рублей вложений, поделился Секачев.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что большинство денег на проект дадут федеральные власти, также строительство "Белокурихи Горной" будет софинансировать и регион. Пока неясно, сколько именно денег даст федеральный центр, поэтому цифры назвать губернатор пока не смог.

"Решение на федеральном уровне мы ожидаем в апреле. После поручения премьер-министра Мишустина в Минстрое и Минфине вопрос прорабатывается и будут выданы окончательные распоряжения, как надо будет проект реализовать. Софинансирование таких проектов обычно составляет 99% федеральных денег и 1% – региональных. Мы надеемся, что деньги предоставят и начнутся работы", – сказал Томенко.

Презентация первого мастер-плана "Белокурихи Горной"/ Фото: amic.ru

К тому же, подчеркнул глава региона, часть проекта уже реализована. Так, уже проведена дорога от Белокурихи к "Белокурихе Горной", построен комплекс "Гранд-Крио Алтай", "Олимп-парк" и биатлонный комплекс. На курорт завезено современное оборудование, технологии для оздоровления и отдыха, там провели газ, воду и другие коммуникации.

"Каждый крупный проект стоит от 3 до 10 млрд рублей. Уже существующие объекты находятся немного за пределами той территории, по которой сейчас мастер-план формируется, но в конечном итоге это будет единый комплекс. Мы вынуждены учитывать интересы тех инвесторов, которые сейчас работают, и использовать совместные возможности", – рассказал Томенко.

Что такое "Белокуриха Горная"?

"Белокуриха Горная" – это проект нового курорта в 10 км от города Белокурихи. Он будет работать весь год и сможет вместить более двух тысяч человек в год. Корпорация "Туризм.рф" подключилась к проекту в 2021 году – после заключения соглашения о развитии туризма с правительством Алтайского края.

В декабре 2022 года начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых рассказал, что туркластер "Белокуриха Горная" изменит свою концепцию: там будет не только премиум-сегмент, но и более дешёвые варианты для размещения туристов. Тогда он отметил, что криолечебницу "Гранд-Крио Алтай" введут в эксплуатацию во второй половине 2023 года, а также сообщил о строительстве отеля "Азимут", который будет стоять недалеко от санатория "Белокуриха".