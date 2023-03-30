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Отели и лечение. Какой может стать "Белокуриха Горная" и когда она примет туристов?

На территории "Белокурихи Горной" планируется создать шесть новых объектов на 1,2 тысячи номеров

30 марта 2023, 08:28, ИА Амител

Проект "Белокурихи Горной" от "Туризм.рф" / Фото: amic.ru
Проект "Белокурихи Горной" от "Туризм.рф" / Фото: amic.ru

Отели, санатории, радонопровод, бассейны, рестораны, развлекательные, спортивные центры и многое другое – всё это может появиться на курорте "Белокуриха Горная" в ближайшие годы. 29 марта корпорация "Туризм.рф" представила первый мастер-план нового курорта губернатору и правительству Алтайского края. Авторы проекта утверждают, что "Белокуриха Горная" станет первым бальнеологическим курортом в России и главной туристической стройкой за последние 30 лет. Первый вариант проекта пока не окончательный, второй мастер-план уже разрабатывается, его презентуют в сентябре 2023 года. После одобрения мастер-плана начнётся строительство комплекса. Оно запланировано на конец 2023 – начало 2024 года. А первые туристы смогут посетить курорт уже в 2027 году, рассказал первый заместитель гендиректора "Туризм.рф" Денис Секачев. Подробнее – в нашем материале.

Что особенного будет в "Белокурихе Горной"?

Ключевой особенностью будущего курорта станут радоновые воды, с помощью которых туристы смогут лечить ряд заболеваний, объяснили представители "Туризм.рф". Благодаря принятому в 2022 году решению о строительстве в "Белокурихе Горной" радонопровода в России появится первый бальнеологический курорт, отметил Денис Секачев. И появится он именно в "Белокурихе Горной". Вода будет подаваться от Искровского месторождения.

Губернатор Алтайского края подчеркнул, что правительству уже ясно, на каких месторождениях можно взять радоновую воду и сколько будет стоить радонопровод.

Кроме этого, на территории комплекса планируется создать шесть туристических объектов на 1,2 тысячи номеров.

"На территории кластера будут поставлены новые отели и санаторно-курортные комплексы категории трёх-четырёх звёзд, включая медицинские и развлекательные центры, спа, а также открытые и термальные бассейны, рестораны и конференц-центры. Дополнительными точками притяжения станут близлежащие горнолыжные комплексы "Гора Мишина" и "Гора Глухариная". Инфраструктура для активного отдыха и прогулок среди живописных пейзажей обеспечит доступность курорта", – рассказала руководитель проекта реализации комплексных туристических проектов "Туризм.рф" Нелли Левшова.

Благодаря проекту в регионе появится 1,1 тысячи новых рабочих мест и развитая инфраструктура на шести участках. Площадь шести объектов – 53 гектара, сейчас соглашения заключены с двумя крупными инвесторами. Уже подписана дорожная карта с правительством Алтайского края. Она предусматривает получение земельных участков по инвестпроектам.

  • Первым объектом будет гостиничный комплекс на четыре звезды. Его построит компания "Азимут". Гендиректор "Азимута" Роман Фёдоров рассказал, что кроме гостиничного комплекса компания возведёт медкорпус на 1,5 тыс. квадратных метров и десять отдельно стоящих шале. Фирма получила в аренду участок 8,5 гектара и планирует в скором времени взять льготные кредиты у банков-кредиторов.
  • Второй участок осваивает компания "Экспресс-тур". Она строит санаторий, акватермальный комплекс, семейно-развлекательный центр, несколько ресторанов и центр проката инвентаря. Всё это будет объединено в едином тепловом контуре, подчеркнула Нелли Левшова.
  • Третья зона – трёхзвёздочный отель. Здесь будет несколько зданий гостиниц, а также оздоровительный центр, акватермальный комплекс, развлекательный центр и спорткомплекс. Соглашение по этому объекту уже подписано, отметила Левшова.
  • Четвёртый объект – семейный оздоровительный центр.
  • Пятый объект – ещё один четырёхзвёздочный отель с шале, глэмпингами, акватермальным комплексом.
  • На последнем, шестом участке, который находится недалеко от горы Мишиной, планируется построить трёхзвёздочный апарт-отель с термальным бассейном и ресторанами.

Нелли Левшова подчеркнула, что это будет первый построенный с нуля туристический проект подобного масштаба в России за последние 30 лет. Планируется, что ежегодный турпоток "Белокурихи Горной" составит более 210 тысяч человек к 2030 году.

Денис Секачев/ Фото: amic.ru

Насколько этот курорт перспективен?

Перспективы для развития у курорта очень большие, считают эксперты. Комплекс нужен стране, ведь рядом стоящая Белокуриха уже переполнена туристами, а новому курорту есть куда развиваться. Секачев отметил, что Алтайскому краю проект принесёт только пользу и увеличит турпоток в регион на 200 тысяч человек.

"Предпосылки для развития "Белокурихи Горной" – близость к курорту Белокуриха, уникальные термальные, подземные источники, строительство системы подачи подземной минеральной воды от Искровского месторождения. Воды Искровского месторождения в пять раз сильнее обогащены радоном и будут использоваться в лечебных целях. Радон положительно влияет на желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный аппарат и лечит болезни дыхательных путей. Также ключевым преимуществом является лечебный горный воздух. Содержание ионов в воздухе положительно влияет на нервные клетки и превышает содержание известного швейцарского курорта в Давосе", – объяснила Нелли Левшова.

По словам Нелли Левшова, "Белокуриха Горная" в итоге должна стать "всесезонным курортом нового поколения". Кроме оздоровления, летом люди смогут гулять, заниматься йогой, жарить шашлыки, участвовать в гастрономических фестивалях, кататься на квадроциклах и ходить в горные походы.

Зимой будут функционировать термальные бассейны, туристы смогут покататься на коньках и горных лыжах, воспользоваться спа-услугами и поучаствовать в мастер-классах. В межсезонье для гостей курорта будет доступна баня, они смогут сходить за грибами и ягодами, заняться фитнесом и купить сувенир на ярмарках.

"Мы планируем привлечь в основном аудиторию Сибири и Урала в возрасте от 30 до 50 лет. Ориентируемся на лечебно-оздоровительный, активный, рекреационный туризм. На объектах будут средства размещения, бары, рестораны, спортивные комплексы и площадки. Продуманы участки проектирования и каждый участок проанализировали с точки зрения климата, рельефа и местности", – рассказала Нелли Левшова.

Проект курорта утверждён?

Первый мастер-план развития "Белокурихи Горной" – это ещё не окончательный вариант проекта, подчеркнул Денис Секачев. Более близкие к реальности проекты будут во втором мастер-плане, который сейчас разрабатывают совместно с правительством Алтайского края. В его рамках эксперты сделают градостроительную часть проекта, сформируют перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, бренд и фирменный стиль курорта, определят модель управления территорией, проработают дизайн-код и операционные показатели проекта, просчитают эффекты от его реализации, подготовят архитектурные решения и проанализируют меры поддержки со стороны государства.

В сентябре второй проект презентуют, и если вопросов к нему не будет, "Туризм.рф" начнёт его воплощать – для этого корпорация даже зарегистрировала дочернее общество в Алтайском крае.

Пока же, отметил Секачев, по итогам первого мастер-плана корпорация оценит земельные участки, поймёт транспортную доступность курорта и количество денег, которые требуются на его развитие.

Откуда возьмут деньги на строительство?

"Туризм.рф" и правительство Алтайского края активно привлекают к проекту инвесторов. Сейчас есть уже две крупные компании, с другими бизнесменами также идёт работа. По словам Дениса Секачева, "те земельные участки и те лоты, которые возникнут после второго проекта, будут полностью обеспечены инвестиционными деньгами". На строительство объектов, которые есть в первом мастер-плане, понадобится 16 млрд рублей вложений, поделился Секачев.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что большинство денег на проект дадут федеральные власти, также строительство "Белокурихи Горной" будет софинансировать и регион. Пока неясно, сколько именно денег даст федеральный центр, поэтому цифры назвать губернатор пока не смог.

"Решение на федеральном уровне мы ожидаем в апреле. После поручения премьер-министра Мишустина в Минстрое и Минфине вопрос прорабатывается и будут выданы окончательные распоряжения, как надо будет проект реализовать. Софинансирование таких проектов обычно составляет 99% федеральных денег и 1% – региональных. Мы надеемся, что деньги предоставят и начнутся работы", – сказал Томенко.

Презентация первого мастер-плана "Белокурихи Горной"/ Фото: amic.ru

К тому же, подчеркнул глава региона, часть проекта уже реализована. Так, уже проведена дорога от Белокурихи к "Белокурихе Горной", построен комплекс "Гранд-Крио Алтай", "Олимп-парк" и биатлонный комплекс. На курорт завезено современное оборудование, технологии для оздоровления и отдыха, там провели газ, воду и другие коммуникации.

"Каждый крупный проект стоит от 3 до 10 млрд рублей. Уже существующие объекты находятся немного за пределами той территории, по которой сейчас мастер-план формируется, но в конечном итоге это будет единый комплекс. Мы вынуждены учитывать интересы тех инвесторов, которые сейчас работают, и использовать совместные возможности", – рассказал Томенко.

Что такое "Белокуриха Горная"?

"Белокуриха Горная" – это проект нового курорта в 10 км от города Белокурихи. Он будет работать весь год и сможет вместить более двух тысяч человек в год. Корпорация "Туризм.рф" подключилась к проекту в 2021 году – после заключения соглашения о развитии туризма с правительством Алтайского края.

В декабре 2022 года начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых рассказал, что туркластер "Белокуриха Горная" изменит свою концепцию: там будет не только премиум-сегмент, но и более дешёвые варианты для размещения туристов. Тогда он отметил, что криолечебницу "Гранд-Крио Алтай" введут в эксплуатацию во второй половине 2023 года, а также сообщил о строительстве отеля "Азимут", который будет стоять недалеко от санатория "Белокуриха".

Комментарии 5

  • Теперь все понятно. Сколько будет федеральных денег, пока не знаем, но попилить уже готовы )
    30 марта, Гость   Ответить
  • Курорт это конечно замечательно для тех у кого денежки есть. Вот думаю, почему в Турции,Вьетнаме,Тайланде ( это где своими глазами видели), рядом с горячими или лечебными источниками благоустроены чистые красивые бесплатные зоны, с небольшими проточными бассейнами для обыкновенных людей . Где любая бабулька ноги опустить может и полечить. А если за небольшую денежку, так тебя в «ВИП» зону с раздевалками и полотенцами проводят. И это ни чего общего с картиной на наших соленых озерах не имеет. Эти страны ведь не такие богатые как наша Россия .
    30 марта, Гость   Ответить
  • у нас тоже есть бесплатные места... сколько гор, рек, морей - смотри, отдыхай, оторви опу от стула и езжай. так вам же интереснее в турцию, там бухло халявное же, а в тае "все дешево". Сколько денег русские оставили за границей за все эти годы. Термы тоже есть в России, но где-то платно,если природный источник где-нибудь на Юге, тут каждый выбирает сам) кто-то и за целебную грязь рад платить. кому-то дикарем лучше всего, где никаких людей. Сравнивать с заграницей смысла нет, говна и там хватает, если трезвому отдыхать...бабулька рассмешила) наши бабульки сами кого хочешь полечат))))
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Смейтесь и считайте дальше, что все за халявным "бухлом" ездят за границу или по себе о интересах судите :-). Тоже был когда то стереотип о том что Турция это страна где все туристы на Олл бухают и едят, а в Тае все мужики "девочек" снимают и леди-бои на улицах пристают. Наверное вас удивлю, но Турция это огромная страна где самое большое количество сохранившихся памятников архитектуры Древней Греции и Древнего Рима, а еще каньоны, пещеры, Каппадокия, Немрут-Даг из того о чем вы могли может быть слышать. Но при желании можно сидеть в отеле и халявное бухло потреблять. На Алтае нам тоже интересно, но последние годы "туристического бума" чтобы отдохнуть ( а не водку на берегу попить) км на 500 -600 от дома уезжать нужно.
    31 марта, Гость   Ответить
  • сколько гор, рек, морей - смотри, отдыхай, оторви опу от стула и езжай. Про моря насмешили, еще океан Северный Ледовитый вспомните
    31 марта, Гость   Ответить
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