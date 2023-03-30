Отели и лечение. Какой может стать "Белокуриха Горная" и когда она примет туристов?
На территории "Белокурихи Горной" планируется создать шесть новых объектов на 1,2 тысячи номеров
30 марта 2023, 08:28, ИА Амител
Отели, санатории, радонопровод, бассейны, рестораны, развлекательные, спортивные центры и многое другое – всё это может появиться на курорте "Белокуриха Горная" в ближайшие годы. 29 марта корпорация "Туризм.рф" представила первый мастер-план нового курорта губернатору и правительству Алтайского края. Авторы проекта утверждают, что "Белокуриха Горная" станет первым бальнеологическим курортом в России и главной туристической стройкой за последние 30 лет. Первый вариант проекта пока не окончательный, второй мастер-план уже разрабатывается, его презентуют в сентябре 2023 года. После одобрения мастер-плана начнётся строительство комплекса. Оно запланировано на конец 2023 – начало 2024 года. А первые туристы смогут посетить курорт уже в 2027 году, рассказал первый заместитель гендиректора "Туризм.рф" Денис Секачев. Подробнее – в нашем материале.
Что особенного будет в "Белокурихе Горной"?
Ключевой особенностью будущего курорта станут радоновые воды, с помощью которых туристы смогут лечить ряд заболеваний, объяснили представители "Туризм.рф". Благодаря принятому в 2022 году решению о строительстве в "Белокурихе Горной" радонопровода в России появится первый бальнеологический курорт, отметил Денис Секачев. И появится он именно в "Белокурихе Горной". Вода будет подаваться от Искровского месторождения.
Губернатор Алтайского края подчеркнул, что правительству уже ясно, на каких месторождениях можно взять радоновую воду и сколько будет стоить радонопровод.
Кроме этого, на территории комплекса планируется создать шесть туристических объектов на 1,2 тысячи номеров.
"На территории кластера будут поставлены новые отели и санаторно-курортные комплексы категории трёх-четырёх звёзд, включая медицинские и развлекательные центры, спа, а также открытые и термальные бассейны, рестораны и конференц-центры. Дополнительными точками притяжения станут близлежащие горнолыжные комплексы "Гора Мишина" и "Гора Глухариная". Инфраструктура для активного отдыха и прогулок среди живописных пейзажей обеспечит доступность курорта", – рассказала руководитель проекта реализации комплексных туристических проектов "Туризм.рф" Нелли Левшова.
Благодаря проекту в регионе появится 1,1 тысячи новых рабочих мест и развитая инфраструктура на шести участках. Площадь шести объектов – 53 гектара, сейчас соглашения заключены с двумя крупными инвесторами. Уже подписана дорожная карта с правительством Алтайского края. Она предусматривает получение земельных участков по инвестпроектам.
- Первым объектом будет гостиничный комплекс на четыре звезды. Его построит компания "Азимут". Гендиректор "Азимута" Роман Фёдоров рассказал, что кроме гостиничного комплекса компания возведёт медкорпус на 1,5 тыс. квадратных метров и десять отдельно стоящих шале. Фирма получила в аренду участок 8,5 гектара и планирует в скором времени взять льготные кредиты у банков-кредиторов.
- Второй участок осваивает компания "Экспресс-тур". Она строит санаторий, акватермальный комплекс, семейно-развлекательный центр, несколько ресторанов и центр проката инвентаря. Всё это будет объединено в едином тепловом контуре, подчеркнула Нелли Левшова.
- Третья зона – трёхзвёздочный отель. Здесь будет несколько зданий гостиниц, а также оздоровительный центр, акватермальный комплекс, развлекательный центр и спорткомплекс. Соглашение по этому объекту уже подписано, отметила Левшова.
- Четвёртый объект – семейный оздоровительный центр.
- Пятый объект – ещё один четырёхзвёздочный отель с шале, глэмпингами, акватермальным комплексом.
- На последнем, шестом участке, который находится недалеко от горы Мишиной, планируется построить трёхзвёздочный апарт-отель с термальным бассейном и ресторанами.
Нелли Левшова подчеркнула, что это будет первый построенный с нуля туристический проект подобного масштаба в России за последние 30 лет. Планируется, что ежегодный турпоток "Белокурихи Горной" составит более 210 тысяч человек к 2030 году.
Насколько этот курорт перспективен?
Перспективы для развития у курорта очень большие, считают эксперты. Комплекс нужен стране, ведь рядом стоящая Белокуриха уже переполнена туристами, а новому курорту есть куда развиваться. Секачев отметил, что Алтайскому краю проект принесёт только пользу и увеличит турпоток в регион на 200 тысяч человек.
"Предпосылки для развития "Белокурихи Горной" – близость к курорту Белокуриха, уникальные термальные, подземные источники, строительство системы подачи подземной минеральной воды от Искровского месторождения. Воды Искровского месторождения в пять раз сильнее обогащены радоном и будут использоваться в лечебных целях. Радон положительно влияет на желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный аппарат и лечит болезни дыхательных путей. Также ключевым преимуществом является лечебный горный воздух. Содержание ионов в воздухе положительно влияет на нервные клетки и превышает содержание известного швейцарского курорта в Давосе", – объяснила Нелли Левшова.
По словам Нелли Левшова, "Белокуриха Горная" в итоге должна стать "всесезонным курортом нового поколения". Кроме оздоровления, летом люди смогут гулять, заниматься йогой, жарить шашлыки, участвовать в гастрономических фестивалях, кататься на квадроциклах и ходить в горные походы.
Зимой будут функционировать термальные бассейны, туристы смогут покататься на коньках и горных лыжах, воспользоваться спа-услугами и поучаствовать в мастер-классах. В межсезонье для гостей курорта будет доступна баня, они смогут сходить за грибами и ягодами, заняться фитнесом и купить сувенир на ярмарках.
"Мы планируем привлечь в основном аудиторию Сибири и Урала в возрасте от 30 до 50 лет. Ориентируемся на лечебно-оздоровительный, активный, рекреационный туризм. На объектах будут средства размещения, бары, рестораны, спортивные комплексы и площадки. Продуманы участки проектирования и каждый участок проанализировали с точки зрения климата, рельефа и местности", – рассказала Нелли Левшова.
Проект курорта утверждён?
Первый мастер-план развития "Белокурихи Горной" – это ещё не окончательный вариант проекта, подчеркнул Денис Секачев. Более близкие к реальности проекты будут во втором мастер-плане, который сейчас разрабатывают совместно с правительством Алтайского края. В его рамках эксперты сделают градостроительную часть проекта, сформируют перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, бренд и фирменный стиль курорта, определят модель управления территорией, проработают дизайн-код и операционные показатели проекта, просчитают эффекты от его реализации, подготовят архитектурные решения и проанализируют меры поддержки со стороны государства.
В сентябре второй проект презентуют, и если вопросов к нему не будет, "Туризм.рф" начнёт его воплощать – для этого корпорация даже зарегистрировала дочернее общество в Алтайском крае.
Пока же, отметил Секачев, по итогам первого мастер-плана корпорация оценит земельные участки, поймёт транспортную доступность курорта и количество денег, которые требуются на его развитие.
Откуда возьмут деньги на строительство?
"Туризм.рф" и правительство Алтайского края активно привлекают к проекту инвесторов. Сейчас есть уже две крупные компании, с другими бизнесменами также идёт работа. По словам Дениса Секачева, "те земельные участки и те лоты, которые возникнут после второго проекта, будут полностью обеспечены инвестиционными деньгами". На строительство объектов, которые есть в первом мастер-плане, понадобится 16 млрд рублей вложений, поделился Секачев.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что большинство денег на проект дадут федеральные власти, также строительство "Белокурихи Горной" будет софинансировать и регион. Пока неясно, сколько именно денег даст федеральный центр, поэтому цифры назвать губернатор пока не смог.
"Решение на федеральном уровне мы ожидаем в апреле. После поручения премьер-министра Мишустина в Минстрое и Минфине вопрос прорабатывается и будут выданы окончательные распоряжения, как надо будет проект реализовать. Софинансирование таких проектов обычно составляет 99% федеральных денег и 1% – региональных. Мы надеемся, что деньги предоставят и начнутся работы", – сказал Томенко.
К тому же, подчеркнул глава региона, часть проекта уже реализована. Так, уже проведена дорога от Белокурихи к "Белокурихе Горной", построен комплекс "Гранд-Крио Алтай", "Олимп-парк" и биатлонный комплекс. На курорт завезено современное оборудование, технологии для оздоровления и отдыха, там провели газ, воду и другие коммуникации.
"Каждый крупный проект стоит от 3 до 10 млрд рублей. Уже существующие объекты находятся немного за пределами той территории, по которой сейчас мастер-план формируется, но в конечном итоге это будет единый комплекс. Мы вынуждены учитывать интересы тех инвесторов, которые сейчас работают, и использовать совместные возможности", – рассказал Томенко.
Что такое "Белокуриха Горная"?
"Белокуриха Горная" – это проект нового курорта в 10 км от города Белокурихи. Он будет работать весь год и сможет вместить более двух тысяч человек в год. Корпорация "Туризм.рф" подключилась к проекту в 2021 году – после заключения соглашения о развитии туризма с правительством Алтайского края.
В декабре 2022 года начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых рассказал, что туркластер "Белокуриха Горная" изменит свою концепцию: там будет не только премиум-сегмент, но и более дешёвые варианты для размещения туристов. Тогда он отметил, что криолечебницу "Гранд-Крио Алтай" введут в эксплуатацию во второй половине 2023 года, а также сообщил о строительстве отеля "Азимут", который будет стоять недалеко от санатория "Белокуриха".
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