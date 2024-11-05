Кешбэк до 100%. Какие бонусы можно получить в Сбере во время Зеленого дня

В прошлом году возможностями акции воспользовались более 11 млн россиян

05 ноября 2024, 10:30, ИА Амител erid: LjN8Kae6u

Дмитрий Солнцев / Фото: пресс-служба Сбера

В день рождения принято дарить подарки. И Сбер в честь своего 183-го дня рождения дарит очень много подарков своим клиентам. Традиционно в ноябре банк проводит акцию Зеленый день, как для обычных людей, так и предпринимателей. В эти дни, а несмотря на название акции, речь идет, скорее, о неделе, чем об одном дне, действуют повышенные скидки и кешбэк на внушительный набор финансовых и нефинансовых сервисов, продукты банка и компаний-партнеров. Об этом журналистам регионов Сибири рассказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Для частных клиентов

Уже около 1,5 млн биометрических оплат совершили сибиряки в 2024 году благодаря сервису Сбера "Оплата улыбкой". Алтайский край по статистике Сбера – один из самых улыбчивых в Сибири – чаще на кассах магазинов и в кафе улыбаются только красноярцы.

"Оплата улыбкой" возможна уже по большинству операций. Я и сам часто не использую банковскую карту. Также и жители Красноярского и Алтайского краев и Новосибирской области – это самые "улыбчивые" регионы", – рассказал Дмитрий Солнцев.

Солидную скидку (до 40%) можно будет получить при покупке девайсов Сбера: колонки, телевизоры и другие умные устройства.

С начала 2024 года сибиряки купили уже более 24 тыс. девайсов от Сбера. Это на 40% больше, чем годом ранее. Более половины продаж приходится на колонку SbeerBoomMini ("СберБумМини").

Еще одно предложение касается СберСтрахования. Клиенты банка получат скидки до 55% на продукты страхования.

"Мы видим, как растет количество полисов на разные случаи жизни. Так, с начала года в регионах присутствия банка было оформлено только полисов защиты жилья более 219 тыс. В целом же в 2024 году СберСтрахование выплатило жителям Сибири более 90млн рублей", – подчеркнул Дмитрий Солнцев.

И, наконец, СберМобайл. Здесь кешбэк по случаю акции и вовсе достигнет 100%.

"СберМобайл работает по всей стране, имеет хорошее покрытие и выгодные тарифы", – пояснил Дмитрий Солнцев.

Для подписчиков Прайм, а это, кстати, только в Сибири более одного миллиона человек, доступна дополнительная выгода. Причем не только в Зеленый день. К примеру, с подпиской доступны повышенные проценты по вкладам. Если вы еще не в Прайме, то подписка на 60 дней, начиная с 2 ноября, доступна всего за 1 рубль.

"Наша стратегия построена вокруг человека. Мы стараемся сделать так, чтобы все сервисы Сбера, все наши предложения были интересны и удобны. За счет Сбера закрывается большая часть наших жизненных потребностей: Мегамаркет, Купер, Самокат – почти все входит в нашу подписку Прайм", – подчеркнул Дмитрий Солнцев.

Для бизнес-клиентов

Для предпринимателей подготовлена Зеленая неделя – с 11 по 17 ноября 2024 года, в рамках которой бизнес ждет серия выгодных акций.

"Предпринимательское сообщество в Сибири растет, партнеров становится больше, и мы все активнее предоставляем уникальные отраслевые решения. Каждый клиент, который пользуется СберБизнес онлайн, может получать рекомендации по развитию бизнеса по ключевым отраслям, мы даем хорошую аналитику по платежам", – отметил Дмитрий Солнцев.

В Сбере уверены, что Зеленый день очень востребован. В прошлом году в акции участвовало рекордное количество человек – 11,6 млн.

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

ПАО Сбербанк

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