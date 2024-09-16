Кешбэк и дисконт. Какие преимущества дает зарплатная карта и как ее выбрать?

Сегодня банки предлагают много опций для своих зарплатных клиентов. Выделим основные, которые позволяют заработать дополнительные бонусы от регулярного получения зарплаты:

Кешбэк. Сегодня это один из основных способов заинтересовать клиента. Обращайте внимание на размер возврата: некоторые банки дают по 2-4%, а некоторые и больше 20%. Важно и то, в виде чего будет кешбэк: рубли или бонусы. Многие банки сейчас переходят на рублевый эквивалент. И делают программы лояльности более гибкими, например, возвращают рубли за конкретные категории, которые человек выбирает сам.

Отсутствие комиссии и дополнительных платежей. Приятно, если бесплатным будет не только обслуживание по карте, в том числе и СМС-уведомления, но и снятие наличных в банкоматах других банков. Также банки все активнее увеличивают лимиты по бесплатным переводам по СБП. И убирают комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг.

Выгодные ставки. Многие банки предлагают своим зарплатным клиентам более высокие ставки по накопительным счетам и вкладам, а также предоставляют дисконты по кредитам, в том числе ипотеке.