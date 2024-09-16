Кешбэк и дисконт. Какие преимущества дает зарплатная карта и как ее выбрать?
Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы получать больше
16 сентября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8Juy8W
Банковская карта давно перестала быть "окошком кассы" для получения зарплаты. В условиях высокой конкуренции (ведь у многих из нас есть карты сразу нескольких финансовых учреждений) борьба за клиентов стимулирует банки предлагать все новые и новые "фишки". И сегодня зарплатная карта позволяет рассчитывать на особые ставки по кредитам и вкладам, получать повышенный кешбэк и многое другое. Рассказываем, что она дает, как ее получить, и по каким параметрам ее нужно выбирать.
Напомните, могу ли я сам выбрать банк для получения зарплаты?
Да, по закону и новый, и уже работающий сотрудник вправе выбирать удобный ему банк для получения зарплаты, даже если все остальные в компании на зарплатном проекте другой кредитной организации. Достаточно написать заявление об изменении реквизитов для получения средств и предоставить его работодателю.
На что обратить внимание при выборе зарплатной карты?
Сегодня банки предлагают много опций для своих зарплатных клиентов. Выделим основные, которые позволяют заработать дополнительные бонусы от регулярного получения зарплаты:
Кешбэк. Сегодня это один из основных способов заинтересовать клиента. Обращайте внимание на размер возврата: некоторые банки дают по 2-4%, а некоторые и больше 20%. Важно и то, в виде чего будет кешбэк: рубли или бонусы. Многие банки сейчас переходят на рублевый эквивалент. И делают программы лояльности более гибкими, например, возвращают рубли за конкретные категории, которые человек выбирает сам.
Отсутствие комиссии и дополнительных платежей. Приятно, если бесплатным будет не только обслуживание по карте, в том числе и СМС-уведомления, но и снятие наличных в банкоматах других банков. Также банки все активнее увеличивают лимиты по бесплатным переводам по СБП. И убирают комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Выгодные ставки. Многие банки предлагают своим зарплатным клиентам более высокие ставки по накопительным счетам и вкладам, а также предоставляют дисконты по кредитам, в том числе ипотеке.
Можно ли получать зарплату сразу на две карты?
Если вы не работаете по совместительству в нескольких организациях, то зарплатная карта у вас будет, как правило, одна. Но некоторые банки предоставляют преимущества зарплатного проекта даже тем клиентам, кому регулярные выплаты от работодателя поступают на карту другого финансового учреждения.
Например, чтобы воспользоваться особыми условиями для зарплатников в ВТБ, достаточно ежемесячно переводить себе на карту со своего счета в другом банке определенную сумму денег.
"При этом даже не нужно оформлять заявление у работодателя на перевод зарплаты в ВТБ – достаточно подключить автопополнение своего счета на сумму от 9 тысяч рублей в месяц. Что важно – перевод будет проходить без комиссии. Рассчитываем, что такие изменения позволят клиентам легко переходить из одного банка в другой и получать наиболее выгодные условия вне зависимости от зарплатного проекта своей компании", – прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.
Какие есть преимущества у зарплатной карты ВТБ?
Зарплатные клиенты ВТБ могут получить:
- сниженные ставки по ипотеке, кредитам наличными и автокредитам;
- увеличение ставки по накопительному счету на 3 п.п. на ежедневный остаток;
- дополнительную категорию кешбэка (всего возможны четыре категории до 25% рублями на выбор ежемесячно);
- оплата ЖКХ без комиссии. Как ранее сообщал amic.ru, летом ВТБ отменил комиссию за расчеты по системе "Город" за жилищно-коммунальные услуги в онлайн-формате;
- бесплатные переводы в другие банки через СБП до 1 млн рублей.
А при покупках по картам ВТБ на сумму более 10 тыс. рублей в предыдущий месяц еще и:
- снятие наличных в банкоматах любых банков по всей стране без комиссии;
- бесплатные СМС и пуш-уведомления.
Зарплатная карта ВТБ работает на базе национальной платежной системы "Мир". Выпускается моментально, ее выдача и обслуживание бесплатны. Кроме того, к этому счету можно привязать дополнительные именные карты, платежные стикеры для себя и родственников (включая детские карты, для детей от 6 лет.)
"ВТБ – один из лидеров рынка по числу зарплатных клиентов. Мы меняем подход к зарплатному обслуживанию и предлагаем дополнительные выгоды клиентам: от обнуления комиссий по операциям до увеличения ставки по вкладам и уменьшения – по кредитам", – отметил Дмитрий Горбунов.
А на что будет кешбэк?
Недавно ВТБ обновил программу лояльности, сделав ее более выгодной, гибкой и удобной. Теперь клиентам доступен кешбэк до 25% в различных категориях. И начисляется он в рублях, а не мультибонусах, как раньше.
Каждый месяц зарплатный клиент выбирает четыре категории – это могут быть покупки в супермаркете, приобретение одежды или обуви, заправка автомобиля, поход в кино и многое другое – и получает кешбэк за расчеты по карте. Средства поступают в следующем месяце рублями на счет карты.
А если оформить карту ВТБ для получения пенсии, какие будут бонусы?
Для пенсионеров у ВТБ тоже есть выгодное предложение. При оформлении пенсионных выплат на карту банка клиент получает:
- 7% годовых на остаток по текущему счету до 100 тысяч рублей;
- снятие наличных в банкоматах любых банков по всей стране без комиссии;
- страхование (на сумму 100 тысяч рублей) от мошеннических операций со счетом и картой за счет банка;
- дополнительную категорию кешбэка "Аптеки";
- оплату услуг ЖКХ без комиссии.
Банк ВТБ (ПАО)Реклама
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