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Кибермошенники украли у россиян почти 170 млрд рублей за 11 месяцев 2024 года

Жертвами преступников стали сотни тысяч человек

03 января 2025, 12:50, ИА Амител

Банковская карта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Банковская карта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С января по ноябрь 2024 года в России было зарегистрировано более 702 тыс. IT-преступлений, в результате которых жители страны потеряли 168 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Число зарегистрированных IT-преступлений выросло на 14,3% в сравнении с показателями аналогичного периода 2023 года.

"Вместе с тем удалось сократить прирост мошенничеств с 44% в 2023 году до 9,2% в 2024 году", – отметили в ведомстве.

В декабре 2024 года МВД предупредило россиян об активности мошенников в преддверии новогодних праздников. Киберпреступники вынуждают отдать им деньги, а затем требуют пойти на преступление, обещая вернуть часть средств. Добавим, что самая большая сумма, которую перевел россиянин мошенникам, составила около 180 млн рублей

Фото: Manu Del Moral / unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
Мошенники деньги

Комментарии 4

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Гость

14:05:51 03-01-2025

Всеобщую цифровизацию России я как-то иначе представлял.

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Гость

09:43:59 04-01-2025

Гость (14:05:51 03-01-2025) Всеобщую цифровизацию России я как-то иначе представлял....
Глупым, не думающим людям, она реально не нужна.

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Гость

14:36:43 03-01-2025

Первый вопрос- куда смотрят соответствующие ситуации органы? Вопрос второй- а сколько украло у народа государство?

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гость- гостю

15:06:16 04-01-2025

Как же вы любите во всем винить государство или еще кого-то. А может надо винить собственную жадность и дурость, ведь примеры с поджогами банкоматов, полицейских машин , военкоматов и т.п. именно об этом говорят. Сначала хотели быстро разбогатеть на халяву, потом когда облапошили, то решили вернуть деньги преступным путем- вот и все , как говорится- жадность фраера сгубила

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