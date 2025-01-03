Кибермошенники украли у россиян почти 170 млрд рублей за 11 месяцев 2024 года

Жертвами преступников стали сотни тысяч человек

03 января 2025, 12:50, ИА Амител

Банковская карта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С января по ноябрь 2024 года в России было зарегистрировано более 702 тыс. IT-преступлений, в результате которых жители страны потеряли 168 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Число зарегистрированных IT-преступлений выросло на 14,3% в сравнении с показателями аналогичного периода 2023 года.

"Вместе с тем удалось сократить прирост мошенничеств с 44% в 2023 году до 9,2% в 2024 году", – отметили в ведомстве.

В декабре 2024 года МВД предупредило россиян об активности мошенников в преддверии новогодних праздников. Киберпреступники вынуждают отдать им деньги, а затем требуют пойти на преступление, обещая вернуть часть средств. Добавим, что самая большая сумма, которую перевел россиянин мошенникам, составила около 180 млн рублей.