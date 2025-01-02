Мошенники стали обманывать россиян через приложения ЖКХ
Аферисты убеждают жертв устанавливать на телефон вредоносные программы
02 января 2025, 20:30, ИА Амител
Мошенники в России начали просить жертв установить приложения для оплаты ЖКХ или записи к врачу, пишет ТАСС со ссылкой на МВД.
По данным ведомства, в 2024 году участились случаи взлома аккаунтов в соцсетях и последующей рассылки фишинговых ссылок от их имени.
"Аферисты при этом представляются по телефону работниками управляющих компаний или медицинских учреждений и предлагают установить новое приложение для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи на прием к врачу. Однако данные программы предназначены для получения удаленного доступа к мобильным телефонам и кражи денежных средств", – отметили в МВД.
Правоохранители призывают не переходить по сомнительным ссылкам, проверять адреса интернет-ресурсов перед вводом конфиденциальных данных и не устанавливать приложения из подозрительных источников.
В декабре стало известно, что мошенники также начали воровать у россиян деньги с помощью виртуального клонирования банковских карт. Они делают это под предлогом замены ПИН-кода.
20:58:51 02-01-2025
Ещё и в квитанциях видимо какой-то обман. Ну не могут быть такие цифры
10:49:50 03-01-2025
Гость (20:58:51 02-01-2025) Ещё и в квитанциях видимо какой-то обман. Ну не могут быть т... Чито? Мало?
14:01:09 03-01-2025
Гость (20:58:51 02-01-2025) Ещё и в квитанциях видимо какой-то обман. Ну не могут быть т...
Ды вы что! И как вы можете! У нас же все прекрасно и самый лучший!!! Что ж вы так...