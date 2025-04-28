Киев и Вашингтон договорились не включать помощь США в соглашение по недрам

По словам Шмыгаля, эти договоренности были достигнуты в рамках встречи с главой американского Минфина Скоттом Бессентом

28 апреля 2025, 08:14, ИА Амител

Доллар / Фото: amic.ru

Вашингтон и Киев договорились не включать ранее предоставленную американскую помощь в соглашение о недрах в качестве долгового обязательства. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, эти договоренности были достигнуты в рамках встречи с главой американского Минфина Скоттом Бессентом.

"Есть хороший прогресс <...> Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до его подписания", – написал он.

Шмыгаль добавил, что украинские власти обозначили красные линии: соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, не противоречить конституции и законодательству страны и быть ратифицировано Верховной радой.