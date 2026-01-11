Киев может превратиться в город-призрак, заверил эксперт

Из-за проблем со светом и отоплением многие вынуждены уезжать из столицы Украины

Ухудшение погодных факторов в сочетании с перебоями в поставках электроэнергии, тепла и воды может привести к тому, что Киев станет "мертвым городом". Такое мнение высказал политолог Василий Вакаров в интервью aif.ru.

Ранее киевский градоначальник Виталий Кличко рекомендовал жителям по возможности временно покинуть город. Официальные лица сообщили о приостановке функционирования систем подачи воды, отопления и электроснабжения, а также городского электротранспорта.

«Превратится ли город в "призрак"? Безусловно, если погодные условия продолжат ухудшаться, а такая вероятность весьма высока, то что останется делать жителям? Замерзать в своих жилищах? У них остается выбор – либо замерзнуть насмерть, либо выйти на акции протеста. Но на протесты никто не выйдет, так как большинство протестующих будет отправлено сотрудниками ТЦК на передовую. В итоге Киев просто опустеет», – заявил Вакаров.

Политолог подчеркнул, что в преддверии Нового года Киев уже имел признаки "города-призрака".