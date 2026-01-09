Минобороны РФ заявило об ударе по объектам на Украине с применением комплекса "Орешник"

Удар назвали ответом на попытку атаки на резиденцию президента

09 января 2026, 14:13, ИА Амител

Удар по объектам на Украине / Фото: кадр из видео Shot

Российское военное ведомство заявило о нанесении массированного удара по объектам на территории Украины с применением новых средств поражения. По данным Минобороны РФ, для атаки был использован подвижный грунтовой ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также высокоточное оружие и ударные беспилотники.

Согласно официальному сообщению, удары были направлены по критически важным объектам, включая предприятия по производству беспилотников и энергетическую инфраструктуру, которая, по утверждению ведомства, обеспечивает украинский военно-промышленный комплекс. В Минобороны заявили, что "все цели атаки достигнуты".