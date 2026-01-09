НОВОСТИОбщество

Минобороны РФ заявило об ударе по объектам на Украине с применением комплекса "Орешник"

Удар назвали ответом на попытку атаки на резиденцию президента

09 января 2026, 14:13, ИА Амител

Удар по объектам на Украине / Фото: кадр из видео Shot

Российское военное ведомство заявило о нанесении массированного удара по объектам на территории Украины с применением новых средств поражения. По данным Минобороны РФ, для атаки был использован подвижный грунтовой ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также высокоточное оружие и ударные беспилотники.

Согласно официальному сообщению, удары были направлены по критически важным объектам, включая предприятия по производству беспилотников и энергетическую инфраструктуру, которая, по утверждению ведомства, обеспечивает украинский военно-промышленный комплекс. В Минобороны заявили, что "все цели атаки достигнуты".

«Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа», – подчеркнули в военном ведомстве, связав этот удар с попыткой атаки на резиденцию президента России вечером 28 декабря.

Комментарии 11

Avatar Picture
гость

14:15:59 09-01-2026

хватились на 4 году войны. Уничтожить газовые хранилища, командный состав еще нужно было вначале войны.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:40:55 09-01-2026

гость (14:15:59 09-01-2026) хватились на 4 году войны. Уничтожить газовые хранилища, ком...
А как же тогда распилить военный бюджет? Ничего то вы не понимаете)))

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:41 09-01-2026

Согласно официальному сообщению, удары были направлены по критически важным объектам, включая предприятия по производству беспилотников и энергетическую инфраструктуру, которая, по утверждению ведомства, обеспечивает украинский военно-промышленный комплекс. В Минобороны заявили, что "все цели атаки достигнуты". ----- из года в год одно и то же сообщение

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:40:01 09-01-2026

Гость (14:32:41 09-01-2026) Согласно официальному сообщению, удары были направлены по кр...
Зачем менять шаблон, если никто не задаёт вопросов?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость-гостю

17:45:51 09-01-2026

гость (14:15:59 09-01-2026) хватились на 4 году войны. Уничтожить газовые хранилища, ком... тебя забыли спросить, когда и что делать

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:11:44 09-01-2026

гость-гостю (17:45:51 09-01-2026) тебя забыли спросить, когда и что делать... и меня надо спрашивать и каждого россиянина, потому как эта война касается каждого.

В Финскую войну с нашей стороны были большие потери командного состава. Финны не воевали открыто, а вели партизанскую войну и снайперы выкашивали целенаправленно офицеров. Погибли тысячи офицеров, пока до нашего командования не дошло издать приказ сменить офицерскую форму на солдатскую. А теперь повторяется то же, генералов убивают.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:15:18 10-01-2026

за 2 дня до удара "орешником" Россия предупредила США об этом, а те предупредили Зеленского. Игры какие-то политические.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:55 10-01-2026

гость (08:15:18 10-01-2026) за 2 дня до удара "орешником" Россия предупредила США об это... Гость, ты веришь этому вранью?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:11:41 10-01-2026

Гость (10:59:55 10-01-2026) Гость, ты веришь этому вранью?... пройдись по официальным СМИ, сам увидишь. Это же гиперзвуковое оружие, о его запуске страны обязаны оповещать. Хотя во время войны делать это, конечно, глупо

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:49 10-01-2026

гость (11:11:41 10-01-2026) пройдись по официальным СМИ, сам увидишь. Это же гиперзвуков... Официальные СМИ России не публиковали о запуске. Не надо врать.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:49 12-01-2026

гость (11:11:41 10-01-2026) пройдись по официальным СМИ, сам увидишь. Это же гиперзвуков...
почему глупо? от этого оружия не спасешься

  -2 Нравится
Ответить
