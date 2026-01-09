Минобороны РФ заявило об ударе по объектам на Украине с применением комплекса "Орешник"
Удар назвали ответом на попытку атаки на резиденцию президента
09 января 2026, 14:13, ИА Амител
Российское военное ведомство заявило о нанесении массированного удара по объектам на территории Украины с применением новых средств поражения. По данным Минобороны РФ, для атаки был использован подвижный грунтовой ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также высокоточное оружие и ударные беспилотники.
Согласно официальному сообщению, удары были направлены по критически важным объектам, включая предприятия по производству беспилотников и энергетическую инфраструктуру, которая, по утверждению ведомства, обеспечивает украинский военно-промышленный комплекс. В Минобороны заявили, что "все цели атаки достигнуты".
«Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа», – подчеркнули в военном ведомстве, связав этот удар с попыткой атаки на резиденцию президента России вечером 28 декабря.
14:15:59 09-01-2026
хватились на 4 году войны. Уничтожить газовые хранилища, командный состав еще нужно было вначале войны.
21:40:55 09-01-2026
гость (14:15:59 09-01-2026) хватились на 4 году войны. Уничтожить газовые хранилища, ком...
А как же тогда распилить военный бюджет? Ничего то вы не понимаете)))
14:32:41 09-01-2026
Согласно официальному сообщению, удары были направлены по критически важным объектам, включая предприятия по производству беспилотников и энергетическую инфраструктуру, которая, по утверждению ведомства, обеспечивает украинский военно-промышленный комплекс. В Минобороны заявили, что "все цели атаки достигнуты". ----- из года в год одно и то же сообщение
21:40:01 09-01-2026
Гость (14:32:41 09-01-2026) Согласно официальному сообщению, удары были направлены по кр...
Зачем менять шаблон, если никто не задаёт вопросов?
17:45:51 09-01-2026
гость (14:15:59 09-01-2026) хватились на 4 году войны. Уничтожить газовые хранилища, ком... тебя забыли спросить, когда и что делать
19:11:44 09-01-2026
гость-гостю (17:45:51 09-01-2026) тебя забыли спросить, когда и что делать... и меня надо спрашивать и каждого россиянина, потому как эта война касается каждого.
В Финскую войну с нашей стороны были большие потери командного состава. Финны не воевали открыто, а вели партизанскую войну и снайперы выкашивали целенаправленно офицеров. Погибли тысячи офицеров, пока до нашего командования не дошло издать приказ сменить офицерскую форму на солдатскую. А теперь повторяется то же, генералов убивают.
08:15:18 10-01-2026
за 2 дня до удара "орешником" Россия предупредила США об этом, а те предупредили Зеленского. Игры какие-то политические.
10:59:55 10-01-2026
гость (08:15:18 10-01-2026) за 2 дня до удара "орешником" Россия предупредила США об это... Гость, ты веришь этому вранью?
11:11:41 10-01-2026
Гость (10:59:55 10-01-2026) Гость, ты веришь этому вранью?... пройдись по официальным СМИ, сам увидишь. Это же гиперзвуковое оружие, о его запуске страны обязаны оповещать. Хотя во время войны делать это, конечно, глупо
16:45:49 10-01-2026
гость (11:11:41 10-01-2026) пройдись по официальным СМИ, сам увидишь. Это же гиперзвуков... Официальные СМИ России не публиковали о запуске. Не надо врать.
15:08:49 12-01-2026
гость (11:11:41 10-01-2026) пройдись по официальным СМИ, сам увидишь. Это же гиперзвуков...
почему глупо? от этого оружия не спасешься