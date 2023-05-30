Киев не нападёт на российскую территорию, утверждает министр обороны Украины
Алексей Резников также отверг участие украинской стороны в обстреле Белгородской области
30 мая 2023, 09:52, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Киев не нападёт на российскую территорию и "стремится к нормальным отношениям" с Москвой. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников, передаёт ТАСС.
Министр сказал, что российская земля Киеву "не нужна", а также отверг участие украинской стороны в обстрелах Белгородской области.
Говоря о наступательных операциях, Резников отметил, что они возможны "в двух-трёх местах на поле боя, как на юге, так и на востоке".
10:16:44 30-05-2023
отверг участие украинской стороны в обстреле Белгородской области ---- а кто тогда?
10:28:34 30-05-2023
Гость (10:16:44 30-05-2023) отверг участие украинской стороны в обстреле Белгородской об... Как всегда, по версии бандеровцев "сами себя обстреляли"...
10:19:02 30-05-2023
"стремится к нормальным отношениям" с Москвой" --- там за такие слова сесть можно