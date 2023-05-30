Киев не нападёт на российскую территорию, утверждает министр обороны Украины

Алексей Резников также отверг участие украинской стороны в обстреле Белгородской области

30 мая 2023, 09:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Киев не нападёт на российскую территорию и "стремится к нормальным отношениям" с Москвой. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников, передаёт ТАСС.

Министр сказал, что российская земля Киеву "не нужна", а также отверг участие украинской стороны в обстрелах Белгородской области.

Говоря о наступательных операциях, Резников отметил, что они возможны "в двух-трёх местах на поле боя, как на юге, так и на востоке".