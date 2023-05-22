"Новый Верден" пал. Что будет дальше на фронтах СВО после взятия Артемовска?

Эксперты оценили значение успеха российских военных и спрогнозировали "жаркое" лето

22 мая 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Российские военные полностью установили контроль над городом Артёмовском (украинское название Бахмут) в ДНР, о чём официально заявлено Минобороны РФ. Взятие этого населённого пункта имеет крайне важное стратегическое значение и является рубежом в проведении СВО. О значении этого успеха, дальнейшем развитии операции на Украине размышлял журналист amic.ru Андрей Магас.

Через год после Мариуполя

Первым об освобождении города сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, который основной период времени боёв за него находился в расположении боевых подразделений, что довольно нетипично для крупного бизнесмена. В заявлении бизнесмена, приведённом его пресс-службой говорится, что это произошло 20 мая в 12 часов после взятия "последнего участка, так называемой "многоэтажки самолёта". Пригожин напомнил, что артёмовская (бахмутская) операция продолжалась 224 дня. Он также поблагодарил за поддержку российский народ, погибших и уцелевших солдат, генералов Сергея Суровикина и Михаила Мизинцева, а также президента Владимира Путина.

В Министерстве обороны РФ подтвердили взятие города. "На Артёмовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артёмовска", – сообщается в телеграм-канале министерства.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил символизм успеха российских военных. "Год назад в этот же день в Мариуполе сдались в плен последние боевики нацбатальона "Азов" (запрещён в России) – 20 мая уже дважды стало для нас особой датой", – написал он в своём телеграм-канале.

Установление контроля над Артёмовском считается не только моральной победой российский военных, перемоловших в "бахмутской мясорубке" (определение Евгения Пригожина) значительные силы противника, но оценивается ещё и как стратегический прорыв, отмечают эксперты. Этот город, расположенный в 55 км от Донецка, является важным транспортным узлом, по которому осуществлялось снабжение группировки ВСУ в Донбассе. С его территории ранее производились артобстрелы некоторых районов Донецка и Горловки.

Не стоит забывать значение, которое придавали в Киеве боям за Артёмовск, напоминает военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Там называли его и "новым Верденом", "новым Сталинградом", показывая, что город является важным рубежом для них. Туда постоянно бросали не новичков, а подготовленных бойцов ВСУ. Что касается значения произошедшего для нас, об этом ярко свидетельствует тот факт, что победу отметил верховный главнокомандующий. Это далеко не случайно, – пояснил он.

Артёмовск – ещё не финал

Как пишет телеграм-канал "Военная хроника", "Артёмовск – ещё не конец", поскольку вокруг него находятся крупные укрепрайоны Константиновка, Часов Яр, Дружковка, Торецк, Славянск, Краматорск с многотысячной группировкой. "Вопрос с этими точками на карте ещё предстоит решать, поэтому "оркестр" выйдет на отдых, но, судя по всему, вернётся в случае необходимости", – уверен автор канала.

Военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алёхин полагает, что взятие Артёмовска не имеет решающего значения с оперативно-тактической точки зрения, хотя общественно-политическая значимость этого события весьма велика.

"Также немаловажно, что наши военные смогли выровнять очень значимый участок фронта и не позволили противнику деблокировать данную территорию и ударить с флангов. Кроме того, эта победа позволяет нам вести боевые действия с выходом на оперативный простор", – сообщил он amic.ru.

Как считает командир батальона "Восток" Александр Ходаковский, после падения Бахмута у ВСУ не осталось причин тянуть с "контрнаступом", который требуют от Киева западные страны. Он считает, что 20 мая "должна была завершиться подготовка противника к наступлению на Запорожском направлении".

"Все предыдущие дни он стягивал силы, производил слаживание, усиливал ПВО – в общем, занимался положенной в таких случаях военной работой. Одновременно с этим подходила к концу эпопея с Бахмутом, по завершении которой, по словам Пригожина, противник неизбежно перейдёт в наступление. Два обстоятельства совпали, видимых причин не наступать нет – начинаем отсчёт времени", – пишет Ходаковский в своём телеграм-канале.

Геннадий Алёхин тоже не сомневается, что теперь российские военные будут ожидать контрнаступления ВСУ, а после его отражения постараются нанести мощный ответный удар.

Сейчас трудно сказать, будет украинская армия атаковать на артёмовском направлении или каком-либо другом. Но теперь у наших военных появилась возможность, в том числе с учётом взятия Артемовска, ударить с флангов. В любом случае ситуация будет развиваться уже в ближайшее время, – уверен эксперт.

Военный эксперт Владимир Евсеев отметил, что бои за Артёмовск сильно ударили по боеспособности ВСУ в преддверии объявлённого "контрнаступа".

Даже по приблизительным оценкам потери украинской армии там насчитывают десятки тысяч человек. Украинская армия израсходовала в сражениях большое количество живой силы и техники. Их способность воевать на других направлениях сильно подорвана, пояснил он amic.ru.

Впереди – Харьков и Одесса?

Василий Дандыкин считает, что после Артёмовска можно вести речь об освобождении оставшейся части ДНР, включая города Славянск и Краматорск. Среди ближайших направлений – Авдеевка и Марьинка, за которую идут бои в настоящее время. Можно предположить начало продвижения российских военных по донецкой дуге, чтобы отодвинуть неприятеля от Донецка, это позволит прекратить регулярные обстрелы города, приводящие к жертвам среди гражданского населения.

Дальше наступает черёд наших действий по всему направлению, от Угледара, где рядом находится Запорожье, откуда противник, по имеющимся данным, собирался прорваться в сторону Мелитополя к сухопутной дороге к Крыму, – напоминает собеседник.

Он не сомневается, что предстоящее лето будет жарким не только в плане погоды, но и боевых действий.

Учитывая, что аппетиты военной машины Киева растут, она требует уже поставок современной западной техники, включая истребители, то наши военные должны будут продвинуться дальше – освободить Харьков и, скорее всего, Одессу, которая является важным логистическим центром, убеждён Дандыкин. Он также не исключил, что бойцы группы "Вагнер" после отдыха, о котором сообщал Евгений Пригожин, примут участие в продвижении российских подразделений на других фронтах.

Об одесском и харьковском направлении упомянул и бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, считающий, что российский ответный удар на контрнаступление ВСУ может повлечь серьёзные неприятности для Киева. На своём YouTube-канале он заявил, что не ожидает внезапного блицкрига со стороны ВС РФ, но "Одесса и Харьков точно попадут под контроль Москвы".

Как считает Макгергор, наступательные действия России на этом направлении практически неизбежны. При этом ВСУ навряд ли смогут что-то противопоставить. Свою позицию он объяснил высокой вероятностью того, что "украинцы истратили свои последние людские и военно-технические резервы". Поэтому ВСУ "мало что смогут предпринять в ответ на действия русских", считает американский полковник.

Бывший разведчик американской армии Тони Шаффер полагает, что украинская сторона сможет продержаться ещё несколько месяцев. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он заявил, что "военные действия не продлятся дольше лета", поскольку ВСУ "этого не выдержат". Поэтому ради сохранения человеческих жизней Зеленскому следует начать переговоры с Москвой, считает Шаффер.