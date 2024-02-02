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Киев попросил передать тела пленных, погибших при крушении Ил-76

Российская сторона эти сведения пока не подтвердила

02 февраля 2024, 08:45, ИА Амител

Обломки упавшего Ил-76 / Фото: readovka
Обломки упавшего Ил-76 / Фото: readovka

Киев просит Россию передать тела пленных, которые погибли при крушении российского Ил-76 в Белгородской области. Об этом "Украинской правде" сказал представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет РИА Новости.

"Украина обращалась и продолжает обращаться касательно передачи тел", – сказал он, отметив, что Москва ответ пока якобы не дала. Агентство в то же время отмечает, что российская сторона получение таких обращений официально пока не подтверждала.

Ил-76 рухнул в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны РФ, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все погибли.

СВО крушение самолета

Комментарии 9

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Дима

08:47:20 02-02-2024

Сами сбили...теперь им тела передавай...

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гость

09:06:02 02-02-2024

Очень странные военно-начальники ВСУ,очень. Сначала ликвидировать своих(да ещё пленных) ,а потом попросить тела.А как же международная конвенция по поводу пленных ,а как же красный крест. Или в рядах ВСУ уже и в правду агония и бардак,или Зеленский уже в обще "не держит удар". А скорей всего просто передоз "мела". Да уж.

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Гость

09:53:59 02-02-2024

гость (09:06:02 02-02-2024) Очень странные военно-начальники ВСУ,очень. Сначала ликвидир... Иногда кажется, что пропаганда настолько примитивна , что вообще не может работать. Думаешь, не ну люди то адекватные. Потом читаешь комментарии в интернете и понимаешь, что всего чего хотели добились.

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Гость

09:46:23 02-02-2024

В обмен на выдачу виновных

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Гость

09:53:29 02-02-2024

эти тела кто-то видел?

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ай

11:00:27 02-02-2024

комментаторы амика - нет. патологоанатомы - да.

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Гость

11:26:33 02-02-2024

Если было всё как говорит Путин, передайте тела и все убедятся в его правоте ...

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Гость

12:28:05 02-02-2024

Гость (11:26:33 02-02-2024) Если было всё как говорит Путин, передайте тела и все убедя... Если было всё как говорит Путин, значит есть виновные, поэтому передайте тела в обмен на виновных и все убедятся в его правоте

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Гость

13:05:26 02-02-2024

Гость (12:28:05 02-02-2024) Если было всё как говорит Путин, значит есть виновные, поэто... Клонишь на ПВОшников РФ? Посему они допустили?

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