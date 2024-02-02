Киев попросил передать тела пленных, погибших при крушении Ил-76

Российская сторона эти сведения пока не подтвердила

02 февраля 2024, 08:45, ИА Амител

Обломки упавшего Ил-76 / Фото: readovka

Киев просит Россию передать тела пленных, которые погибли при крушении российского Ил-76 в Белгородской области. Об этом "Украинской правде" сказал представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет РИА Новости.

"Украина обращалась и продолжает обращаться касательно передачи тел", – сказал он, отметив, что Москва ответ пока якобы не дала. Агентство в то же время отмечает, что российская сторона получение таких обращений официально пока не подтверждала.

Ил-76 рухнул в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны РФ, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все погибли.