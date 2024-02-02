Киев попросил передать тела пленных, погибших при крушении Ил-76
Российская сторона эти сведения пока не подтвердила
02 февраля 2024, 08:45, ИА Амител
Киев просит Россию передать тела пленных, которые погибли при крушении российского Ил-76 в Белгородской области. Об этом "Украинской правде" сказал представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет РИА Новости.
"Украина обращалась и продолжает обращаться касательно передачи тел", – сказал он, отметив, что Москва ответ пока якобы не дала. Агентство в то же время отмечает, что российская сторона получение таких обращений официально пока не подтверждала.
Ил-76 рухнул в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны РФ, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все погибли.
08:47:20 02-02-2024
Сами сбили...теперь им тела передавай...
09:06:02 02-02-2024
Очень странные военно-начальники ВСУ,очень. Сначала ликвидировать своих(да ещё пленных) ,а потом попросить тела.А как же международная конвенция по поводу пленных ,а как же красный крест. Или в рядах ВСУ уже и в правду агония и бардак,или Зеленский уже в обще "не держит удар". А скорей всего просто передоз "мела". Да уж.
09:53:59 02-02-2024
гость (09:06:02 02-02-2024) Очень странные военно-начальники ВСУ,очень. Сначала ликвидир... Иногда кажется, что пропаганда настолько примитивна , что вообще не может работать. Думаешь, не ну люди то адекватные. Потом читаешь комментарии в интернете и понимаешь, что всего чего хотели добились.
09:46:23 02-02-2024
В обмен на выдачу виновных
09:53:29 02-02-2024
эти тела кто-то видел?
11:00:27 02-02-2024
комментаторы амика - нет. патологоанатомы - да.
11:26:33 02-02-2024
Если было всё как говорит Путин, передайте тела и все убедятся в его правоте ...
12:28:05 02-02-2024
Гость (11:26:33 02-02-2024) Если было всё как говорит Путин, передайте тела и все убедя... Если было всё как говорит Путин, значит есть виновные, поэтому передайте тела в обмен на виновных и все убедятся в его правоте
13:05:26 02-02-2024
Гость (12:28:05 02-02-2024) Если было всё как говорит Путин, значит есть виновные, поэто... Клонишь на ПВОшников РФ? Посему они допустили?