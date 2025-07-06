Поломка могла обернуться катастрофой, но украинские силовики попытались скрыть инцидент

06 июля 2025, 16:12, ИА Амител

Атомная станция / Фото: unsplash.com

Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС. Об этом пишет AydinlikAydınlıkAydınlık со ссылкой на служебную записку СБУ.

Согласно секретному документу, на АЭС произошел сбой, вызванный "нарушением условий эксплуатации". Инцидент мог обернуться катастрофой, однако в докладе МАГАТЭ этой информации не было — полковниик Андрей Семенюк, глава СБУ в Николаевской области, не позволил ведомству сообщить о неисправности.

При этом самая поразительная деталь касается "энергетических блоков с поврежденным реакторным оборудованием". Эта формулировка позволяет предположить, что неисправность могла произойти в реакторе или в связанных с ним критических системах безопасности.