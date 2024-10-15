Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании

Заявление на него написала девушка из Швеции

15 октября 2024, 20:10, ИА Амител

Килиан Мбаппе / Кадр из видео

Жительница Швеции обвинила известного нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе в изнасиловании. Информация об этом появилась в иностранных СМИ.

По информации источников, нападающий футбольного клуба "Реал Мадрид" посещал Стокгольм на прошлой неделе. Вместе с ним были его близкие и игрок "ПСЖ" Норди Мукиеле.

Через два дня после этого в полицию обратилась женщина, сообщившая об изнасиловании. Шведские СМИ уточняют, что Мбаппе был присвоен статус "обоснованно подозреваемого", что является самым низким уровнем подозрений.

Мбаппе назвал обвинения ложными и связал их с делом о компенсации зарплаты от своего бывшего клуба "ПСЖ".