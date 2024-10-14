Российский футбольный клуб ищет в штат таролога

Будущему сотруднику предлагают зарплату в размере 300 тысяч рублей

14 октября 2024, 22:36, ИА Амител

Таро / Фото: pxhere.com/ru/photo/1385612

Адель Сафин, руководитель отдела медиакоммуникаций казанского "Сокола", объяснил, почему команда решила открыть вакансию для таролога. Его слова передает "Спорт-Экспресс".

"Мы еще натальные карты делали. Считаем, что любые способы на пути к победе хороши. Мы говорим не только о матче с "Пари НН-2". Будем и дальше смотреть на результаты. Ищем таролога на постоянную основу. Мы делали расклад на главного тренера Евгения Варламова", – сказал Сафин.

"Сокол" объявил о поиске специалиста в этой области перед матчем со второй командой "Пари НН" во второй лиге. Специалисту предлагают зарплату от 300 тысяч рублей. В обязанности таролога будет входить составление личных прогнозов для футболистов, проведение групповых тренингов и предоставление консультаций.

"Сокол" и "Пари НН-2" сыграют между собой 19 октября. Команды выступают во Второй лиге, четвертой группе дивизиона "Б". После 25 сыгранных матчей "Сокол" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Их ближайшие соперники – аутсайдеры, нижегородский клуб занимает последнее, 14-е место, у них 19 баллов.