Киллер в оранжевом костюме застрелил бизнесмена и скрылся на бирюзовом ВАЗ в Сибири
Неизвестный застрелил предпринимателя на автозаправочной станции
07 апреля 2023, 10:44, ИА Амител
В Кемеровской области неизвестный выстрелил в голову местному жителю и скрылся с места преступления, сообщает региональный СК.
"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в городе Осинники тела 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление лица, совершившего преступление", – рассказали в ведомстве.
Как уточняет SHOT, неизвестный застрелил предпринимателя на автозаправочной станции в городе Осинники.
"Нападавших было двое: один из них вышел из бирюзового ВАЗ-2107 и выстрелил в погибшего, после чего мужчины скрылись с места преступления", – отметили в паблике.
Момент убийства попал на видео. Когда бизнесмен подошёл к своему автомобилю, из "Жигулей" вышел неизвестный в оранжевом костюме и в упор расстрелял жертву.
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