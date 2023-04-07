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Киллер в оранжевом костюме застрелил бизнесмена и скрылся на бирюзовом ВАЗ в Сибири

Неизвестный застрелил предпринимателя на автозаправочной станции

07 апреля 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

В Кемеровской области неизвестный выстрелил в голову местному жителю и скрылся с места преступления, сообщает региональный СК.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в городе Осинники тела 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление лица, совершившего преступление", – рассказали в ведомстве.

Как уточняет SHOT, неизвестный застрелил предпринимателя на автозаправочной станции в городе Осинники.

"Нападавших было двое: один из них вышел из бирюзового ВАЗ-2107 и выстрелил в погибшего, после чего мужчины скрылись с места преступления", – отметили в паблике.

Момент убийства попал на видео. Когда бизнесмен подошёл к своему автомобилю, из "Жигулей" вышел неизвестный в оранжевом костюме и в упор расстрелял жертву.

Убийство Кемеровская область

Комментарии 2

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Гость

10:55:49 07-04-2023

Оранжевый костюм, бирюзовая машина. Золотого ствола не хватает

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Гость

10:57:36 07-04-2023

Мог бы в новых регионах в бандеровцев стрелять

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