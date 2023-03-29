Девочка заказала убийство матери и с друзьями выкинула тело на мусорку в Подмосковье

Подростков задержали по горячим следам

29 марта 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Московской области четверым несовершеннолетним предъявили обвинение в убийстве матери одного из этих подростков, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в Балашихе 24 марта 2023 года. По версии следствия, задержанные, которым от 14 до 16 лет, совершили "убийство группой лиц по предварительному сговору".

"Одна из обвиняемых в связи с конфликтом с матерью попросила знакомого найти лиц для совершения её убийства. Он предложил двоим своим несовершеннолетним знакомым совершить преступление, пообещав за это 350 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

14-летняя дочь с другом впустила "киллеров" в квартиру и стала дожидаться мать. Как только женщина вошла, на неё напали и задушили. После этого подростки покинули квартиру и вернулись через два дня.

"Ночью вынесли тело потерпевшей на самодельных носилках к мусорным контейнерам, расположенным вблизи дома, где погибшую обнаружили прохожие", – отметили в СК.

Подростков задержали по горячим следам. В ближайшее время суд изберёт им меру пресечения.