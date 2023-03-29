НОВОСТИПроисшествия

Девочка заказала убийство матери и с друзьями выкинула тело на мусорку в Подмосковье

Подростков задержали по горячим следам

29 марта 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Московской области четверым несовершеннолетним предъявили обвинение в убийстве матери одного из этих подростков, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в Балашихе 24 марта 2023 года. По версии следствия, задержанные, которым от 14 до 16 лет, совершили "убийство группой лиц по предварительному сговору".

"Одна из обвиняемых в связи с конфликтом с матерью попросила знакомого найти лиц для совершения её убийства. Он предложил двоим своим несовершеннолетним знакомым совершить преступление, пообещав за это 350 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

14-летняя дочь с другом впустила "киллеров" в квартиру и стала дожидаться мать. Как только женщина вошла, на неё напали и задушили. После этого подростки покинули квартиру и вернулись через два дня.

"Ночью вынесли тело потерпевшей на самодельных носилках к мусорным контейнерам, расположенным вблизи дома, где погибшую обнаружили прохожие", – отметили в СК.

Подростков задержали по горячим следам. В ближайшее время суд изберёт им меру пресечения.

Комментарии 6

  • Высшую меру. Таких уже не перевоспитать.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Это ж дети, уроки им надо учить
    29 марта, Гость   Ответить
  • жуть
    29 марта, Гость   Ответить
  • онижедети!! погрозить пальчиком и отпустить! а если серьезно, то в расход всех нужно не смотря на возраст. этих жЫвотных уже ничто не исправит.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Наше будущее. Навальный выйдет, она за него будет голосовать
    30 марта, Гость   Ответить
  • А какое наказание понесут те кто разрушает культуру, обеспечивает деградацию сознания и снижение (среднего) интеллектуального уровня подрастающего поколения?
    30 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров