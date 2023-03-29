Девочка заказала убийство матери и с друзьями выкинула тело на мусорку в Подмосковье
Подростков задержали по горячим следам
29 марта 2023, 16:20, ИА Амител
В Московской области четверым несовершеннолетним предъявили обвинение в убийстве матери одного из этих подростков, сообщает региональный СК.
Инцидент произошёл в Балашихе 24 марта 2023 года. По версии следствия, задержанные, которым от 14 до 16 лет, совершили "убийство группой лиц по предварительному сговору".
"Одна из обвиняемых в связи с конфликтом с матерью попросила знакомого найти лиц для совершения её убийства. Он предложил двоим своим несовершеннолетним знакомым совершить преступление, пообещав за это 350 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
14-летняя дочь с другом впустила "киллеров" в квартиру и стала дожидаться мать. Как только женщина вошла, на неё напали и задушили. После этого подростки покинули квартиру и вернулись через два дня.
"Ночью вынесли тело потерпевшей на самодельных носилках к мусорным контейнерам, расположенным вблизи дома, где погибшую обнаружили прохожие", – отметили в СК.
Подростков задержали по горячим следам. В ближайшее время суд изберёт им меру пресечения.
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