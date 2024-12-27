Ким Чен Ын подарил стол отпраздновавшей 100-летие долгожительнице
О Гым Сун проживает в селе Чхоин Кымья в провинции Южный Хамген
27 декабря 2024, 13:45, ИА Амител
Северокорейская долгожительница О Гым Сун по случаю своего столетия получила подарок от Ким Чен Ына – стол. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
О Гым Сун проживает в селе Чхоин Кымья в провинции Южный Хамген. Известно, что долгие годы она занималась сельским хозяйством. Отмечается, что работники уездного парткома и односельчане поздравили пожилую женщину и поделились радостью с ее членами семьи.
Напомним, что в феврале президент РФ Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль. Марка и модель врученного авто не указывались, но известно, что это машина российского производства.
14:14:04 27-12-2024
А Путину он же стол дарил
14:44:39 27-12-2024
Во как страну довести надо. Для Северной Кореи стол-это целое состояние и показатель достатка в семье. А мы всё ноем, что плохо живём. Каждому корейцу по отдельному столу!!! Ну а мы и так проживём.
14:59:14 27-12-2024
Забавные друзья, новые.
15:21:09 27-12-2024
А зачем ей стол? надобней два табурета
16:39:05 27-12-2024
Верной дорогой идем товарищи.