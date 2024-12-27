Ким Чен Ын подарил стол отпраздновавшей 100-летие долгожительнице

О Гым Сун проживает в селе Чхоин Кымья в провинции Южный Хамген

27 декабря 2024, 13:45, ИА Амител

Флаг Северной Кореи / Фото: unsplash.com / Micha Brändli

Северокорейская долгожительница О Гым Сун по случаю своего столетия получила подарок от Ким Чен Ына – стол. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

О Гым Сун проживает в селе Чхоин Кымья в провинции Южный Хамген. Известно, что долгие годы она занималась сельским хозяйством. Отмечается, что работники уездного парткома и односельчане поздравили пожилую женщину и поделились радостью с ее членами семьи.

Напомним, что в феврале президент РФ Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль. Марка и модель врученного авто не указывались, но известно, что это машина российского производства.