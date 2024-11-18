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Ким Чен Ын поручил обеспечить полную готовность к войне

Лидер КНДР обратился к военным

18 ноября 2024, 16:30, ИА Амител

Северная Корея / Фото: unsplash.com
Северная Корея / Фото: unsplash.com

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил начать подготовку к войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Он отметил, что Вооруженные силы страны должны обладать способностью срочно и точно выполнять любые боевые задания.

"Поставлены важные задачи и практические пути для того, чтобы командиры и политруки батальонов превратили батальоны в кристалл идей и убеждений, абсолютно преданный и абсолютно подчиняющийся руководству ЦК партии военным делом, также укрепили их в отборные боевые отряды с последовательным боевым духом, полной готовностью к войне и железной дисциплиной", – говорится в сообщении.

Ким Чен Ын указал на угрозу со стороны США и Южной Кореи. Он заявил, что Запад усиливает напряжение в разных точках мира.

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Политика Армия КНДР

Комментарии 3

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Бдыщ..

16:51:47 18-11-2024

Капец. Ын точно бахнет куда нить...

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Гость

17:11:10 18-11-2024

Думаю надо начать бухать, и бросать курить не надо уже, наверно

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гость

21:25:51 18-11-2024

Гость (17:11:10 18-11-2024) Думаю надо начать бухать, и бросать курить не надо уже, наве... А прикинь ничего не будет а ты бухой и прокуренный))

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