Ким Чен Ын поручил обеспечить полную готовность к войне
Лидер КНДР обратился к военным
18 ноября 2024, 16:30, ИА Амител
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил начать подготовку к войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Он отметил, что Вооруженные силы страны должны обладать способностью срочно и точно выполнять любые боевые задания.
"Поставлены важные задачи и практические пути для того, чтобы командиры и политруки батальонов превратили батальоны в кристалл идей и убеждений, абсолютно преданный и абсолютно подчиняющийся руководству ЦК партии военным делом, также укрепили их в отборные боевые отряды с последовательным боевым духом, полной готовностью к войне и железной дисциплиной", – говорится в сообщении.
Ким Чен Ын указал на угрозу со стороны США и Южной Кореи. Он заявил, что Запад усиливает напряжение в разных точках мира.
16:51:47 18-11-2024
Капец. Ын точно бахнет куда нить...
17:11:10 18-11-2024
Думаю надо начать бухать, и бросать курить не надо уже, наверно
21:25:51 18-11-2024
Гость (17:11:10 18-11-2024) Думаю надо начать бухать, и бросать курить не надо уже, наве... А прикинь ничего не будет а ты бухой и прокуренный))