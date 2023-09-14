Западная пресса сильно обеспокоена российско-корейскими переговорами и полна слухов

14 сентября 2023, 07:30, ИА Амител

Владимир Путин и Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын / Фото: kremlin.ru

Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына на его знаменитом личном бронепоезде в Россию вызвал резонанс в мире еще до начала поездки. Необычайная торжественность приема руководителя КНДР, широкое освещение его приезда в масс-медиа и на фоне этого весьма скупые сведения о результатах визита только подогревают интерес к нему и порождают множество версий. Журналист amic.ru Андрей Магас ознакомился с зарубежными оценками и рассказывает, что думают об этом событии в разных странах.

Слежка за бронепоездом

Наиболее активно визит главы КНДР до его начала освещали, пожалуй, масс-медиа Южной Кореи. Причем аналитических публикаций в их прессе было не так много, зато ведущие СМИ этой страны, в частности телеканал YTN, газета Dong-A Llbo и ряд других, едва ли не ежечасно с 10 сентября отслеживали перемещение бронепоезда Ким Чен Ына, ссылаясь на спецслужбы, неназванных чиновников и еще невесть кого.

Отсутствие информации из Москвы и Пхеньяна только подогревало интерес за рубежом. Солидное британское агентство Reuters сразу предположило самое худшее для Запада и Украины.

"Переговоры по вооружениям между Россией и Северной Кореей активно продвигаются, Ким и Путин, вероятно, обсудят поставки Москве оружия для военных действий на Украине", – говорится в сообщении.

По данным агентства, "Ким отбыл из Пхеньяна в Россию в воскресенье на борту своего поезда, выкрашенного фирменной оливково-зеленой краской <…> в сопровождении высокопоставленных представителей оружейной промышленности и военных чиновников".

Британская газета The Guardian высказалась в том же ключе: "Ким Чен Ын в ходе одного из немногочисленных зарубежных визитов прибыл в Россию на своем бронепоезде для переговоров с Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможную сделку по поставкам северокорейского оружия для военных действий на Украине". Стоит заметить, что это первая за последние четыре года зарубежная поездка главы КНДР.

В выборе места для проведения переговоров это издание более чем с двухвековой историей разглядело большой знаковый жест.

"Это также было бы символичным местом встречи двух изолированных лидеров для налаживания сотрудничества в военной и аэрокосмической областях. Северная Корея провела несколько неудачных космических запусков и может обратиться за помощью к России для вывода своих спутников-шпионов на орбиту", – отмечает издание.

О космосе речь действительно шла – во всяком случае президент России Владимир Путин объяснил журналистам выбор места для переговоров.

"Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать", – указал глава государства.

О военно-техническом сотрудничестве президент РФ ответил в своей манере, уклончиво: "Поговорим обо всем не спеша. Время есть".

Действительно, несмотря на то, что вся программа визита уложилась в один день, она получилась довольно обширной: проведены переговоры с главой Минприроды Александром Козловым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко, были осмотрены объекты космодрома Восточный, прошли переговоры глав государств – как с участием делегаций, так и тет-а-тет.

Наказать сборище зла

На торжественном обеде Путин заявил, что Россия и КНДР стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства, действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе.

"Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня стремимся укрепить курс товарищества и добрососедства, действуем во имя мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе", – сказал Путин.

Выступление Ким Чен Ына еще раз показало нетривиальность идей чучхе в соединении с восточным колоритом. Он выразил уверенность "в том, что российская армия, народ непременно одержит великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистскую иллюзию".

Итоговое коммюнике по результатам переговоров не принималось, что, в общем-то, традиционно для визитов высокопоставленных деятелей КНДР и Китая. Не было и заключительной пресс-конференции Путина и Ким Чен Ына, что добавило интриги для международных наблюдателей. После встреч и обеда президент России направился в Москву, а председатель Ким продолжил поездку по нашей стране – он посетит также Владивосток и Комсомольск-на-Амуре.

Арабский телеканал Al Jazeera еще до завершения визита назвал встречу Путина и Ким Чен Ына "плохой новостью для Европы" и, со ссылкой на американских экспертов, предположил, что "Москва будет добиваться от Пхеньяна поставок оружия и боеприпасов советского калибра, которых у Северной Кореи миллионы". При этом КНДР заинтересована "в российских технологиях освоения космоса и создания атомного подводного флота".

Одни из первых забеспокоились по поводу сотрудничества Москвы и Пхеньяна в Сеуле. Там заявили, что это взаимодействие нарушит международные санкции против Северной Кореи.

"Ни одно государство – член ООН не должно нарушать ограничения против КНДР, занимаясь торговлей оружием. Это подрывает мир и стабильность международного сообщества", – заявил МИД Южной Кореи.

Запад знает потенциал Пхеньяна

По мнению автора книги о Ким Ир Сене в серии ЖЗЛ, главного редактора портала "АПН-Спб" Андрея Дмитриева, визит северокорейского лидера носит исторический характер, поскольку может вывести двусторонние отношения на новый уровень. Тем более что во время эпидемии ковида страна была закрыта и открываться начинает только сейчас – возобновляется авиа- и железнодорожное сообщение. Эксперт также напомнил, что КНДР наиболее последовательный российский союзник в мире с момента проведения СВО.

"Эта страна официально признала ЛНР, ДНР, их вхождение в состав России, чего, кстати, не сделала Белоруссия. Аналогичное решение приняла и Сирия, но данное государство, как и Белоруссия, кстати, сильно зависят от нашей страны, в то время как Северная Корея от нас не зависит, у наших государств минимальные экономические контакты", – пояснил он amic.ru.

Дмитриев отметил, что КНДР, живущая по идеям чучхе, стремится к полной самостоятельности, поэтому ее поддержка России основана на противостоянии политике Запада, прежде всего, США. Кроме того, наши страны исторически связывают дружеские отношения еще со времен Советского Союза, а в Северной Корее чтут великие традиции.

Что касается направлений двустороннего сотрудничества, то, как считает главред "АПН-Спб", нашей стране могут быть интересны некоторые образцы оружия КНДР.

"Это артиллерийские системы, РСЗО KN-25 калибра 600-мм, одни из самых мощных в мире. Если что-то подобное появится на фронте у наших военных – это будет не удивительно и, конечно, правильно", – заметил он.

Наша страна могла бы поставлять сельхозпродукцию, энергоносители. Поскольку северокорейцам крайне нужна валюта, то они готовы поставлять в нашу страну рабочих – лесорубов, строителей, представителей других профессий.

"Причем с ними, по большому счету, не будет тех проблем, что мы наблюдаем с другими мигрантами, – они прекрасные работники и дисциплинированный народ", – заметил Андрей Дмитриев.

Он уверен, что нашей стране следует выйти из режима санкций против КНДР, принятых в свое время ООН под давлением западных стран.

"Будем надеяться, что дело не ограничится взаимными приветствиями, что тоже очень важно, но должны быть предметные результаты. Ведь у нас должно сложиться понимание, что Северная Корея – это наш стратегический союзник, обладающий мощным потенциалом, что, кстати, понимают на Западе, учитывая поднятый там шум по поводу данного визита", – отметил Дмитриев.